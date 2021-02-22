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小確幸！購買節能家電退稅優惠 財政部擬延長兩年

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

民眾小確幸！購買節能家電退稅優惠，原本將於今年6月14日屆期，財政部今（22）日預告貨物稅條例修正草案，將節能家電退稅優惠延長兩年，至2023年6月14日，各項適用條件不變，希望鼓勵民眾購買節能電器。

為了鼓勵民眾購買節能家電，共同節能減碳，自2019年6月15日起，民眾購買能源效率分級第一級或第二級新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，每臺最高減徵貨物稅2,000元，實施期限至今年6月14日。

根據財政部統計，截至今年1月31日，已核退272萬餘臺、核退稅額45億餘元，有效創造節電效益，抑制二氧化碳排放及節省民眾電費負擔，已達成政策目標。

財政部指出，依據經濟部統計，目前民眾使用逾十年電器仍多，例如：冷暖氣機及電冰箱共1,242萬餘臺，為持續鼓勵民眾購買節能電器產品，並帶動電器產業轉型發展，因此預告修正貨物稅條例第11條之1第一項，延長購買節能電器退還減徵貨物稅措施二年，至2023年6月14日。

財政部表示，由於此案具急迫性，且攸關民眾及相關產業權益，因此預告期僅20日（至今年3月15日），預告期間歡迎各界表達意見，後續財政部將儘快送行政院，並希望今年上半年能順利經立法院修法完成。

財政部 貨物稅

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