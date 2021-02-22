中油：第三座液化天然氣接收站施工會持續維護藻礁生態

台灣中油發言人張瑞宗今（22）日上午表示，第三座液化天然氣接收站施工，持續維護藻礁生態與確保能源轉型、經濟發展目標。

立法委員今日偕環保團體召開記者會，針對第三座液化天然氣接收站興建計畫問題提出相關訴求。中油表示，配合國家政策，建設第三接收站係為供應台電公司大潭電廠新增燃氣機組及北部市場用氣需求；第三座接收站施工計畫已經環評審議通過，皆依法取得開發許可，並採取迴避措施，未新增任何填區，對觀塘潮間帶保留現況不予開發；台灣中油會持續依環評承諾執行環境保護對策，持續維護藻礁生態，在施工過程會努力做好工安工作，以如期完工，以達穩定供氣目標。

張瑞宗指出， 配合政府推動能源轉型政策，台灣中油推動第三接收站施工計畫，針對各方案進行評估，但台北港等案皆無法滿足台電大潭電廠新增燃氣機組的用氣時程需求，以觀塘工業區（港）作為興建第三接收站場址是最適方案，未來將在111年10月起供應台電運轉所需天然氣，以及北部新增天然氣市場用氣，並提升我國天然氣整體操作能力及穩定供氣能力，對整體用電、用氣及環境而言，觀塘案可協助確保電力供應穩定，同時也有助於降低空汙問題。

台灣中油並持續投入人力與物力維護藻礁生態，保留觀塘自然海岸，並依 107 年 10 月環評通過之承諾事項，對藻礁生態系進行環境維護及生態監測，善盡企業社會責任，包括 採「迴避替代修正方案」避開藻礁生態敏感區域，第三接收站採用迴避替代修正方案，僅使用既有填地興建接收站所需儲槽等設施，並未新增任何填區，對觀塘潮間帶保留現況不予開發，不影響藻礁生態，藻礁會被完整保留。工業港採離岸配置，以鏤空棧橋方式與工業區連接，經學術及顧問機構以數值模擬及水工模型試驗確認，不影響沿岸流自然流動，得繼續供應潮間生態帶所需營養鹽。

此外，中油進一步表示，台灣中油自108 年起於大潭海岸清理垃圾，有效維護潮間帶自然環境生態，以實際行動保護藻礁生態系，顯示工程並未對鄰近生態造成影響。並於107年11月成立生態保育執行委員會，監督計畫區生態保育措施執行。 台灣中油依據環評審議結論，努力配合國家能源轉型政策，以達成供氣目標，期盼第三接收站早日完成，共同讓營造生態環境永續及經濟發展雙贏。