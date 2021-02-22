雇高年級實習生最高給50萬 勞動部公告銀髮族補助計畫

為了鼓勵銀髮族投入職場，勞動部勞動力發展署今天公告「繼續僱用高齡者補助計畫」、「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」、「中高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫」、「僱用退休高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」，同日開始受理，歡迎事業單位提出申請。

勞動部勞動力發展署表示，台灣於去年起人口呈現負成長，未來勞動力減少是各行各業都需面對的重要課題。中高齡及高齡勞工具有工作穩定性及豐富經驗，如早早退出職場，是人力資本的流失，更是雇主的損失。上述計畫鼓勵中高齡及高齡勞工續留或退休後重返職場，並鼓勵雇主善用本次公告的多項補助計畫，留用將屆退的員工，並可運用政府資源提供64歲的員工退休再就業相關服務，營造友善就業環境，聘僱已退休的員工傳承寶貴的技術與經驗。

「繼續僱用高齡者補助計畫」是補助雇主持續僱用屆齡強制退休年齡(65歲)員工達30%、僱用達6個月以上且繼續僱用期間不低於原薪資者，前6個月每月補助1萬3千元，第7至18個月每月補助1萬5千元；以110年申請案為例，如A公司於今年度滿65歲員工有3人，公司經評估後預定繼續留用1人，該名員工雖屆臨退休但也願意延後退休，則A公司預定留用比率達33%，已超過30%，即可提出申請，俟持續僱用6個月以上且僱用期間不低於原薪資(以申請前3個月的平均薪資計)，即可領取補助。

「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」及「中高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫」是為強化即將屆臨退休的64歲中高齡者工作技能，鼓勵雇主為其辦理退休後再就業準備相關措施。如雇主指派64歲員工赴外到國內公開招訓的訓練單位參加職業訓練，為其退休再就業做好準備，可申請70％的訓練費用補助；如雇主為64歲員工辦理或提供職涯發展、就業諮詢、創業諮詢服務，可申請諮詢費用或講師鐘點費等相關補助，也可多單位聯合申請，每一雇主每年最高可申請50萬元。

「僱用退休高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」是針對聘僱已退休65歲以上員工傳承專業技術及經驗，提供實務技術指導或擔任教育訓練講師，促進世代合作與傳承，如事業單位所聘僱的退休高齡者具有專業技術及經驗者，可提出計畫申請補助，每位受僱用的高齡者每年最高補助雇主10萬元，每位雇主每年最高補助50萬元。

另為鼓勵及支持中高齡及高齡勞工就業，勞動部也提供各項獎助津貼及措施，為便利民眾查詢，勞動部勞動力發展署於官網設有「中高齡者及高齡者就業服務」業務專區(網址：https://reurl.cc/od2kyM)，相關補助計畫內容及申請表單都可至專區下載，也可撥打免付費服務專線0800-777-888洽詢。