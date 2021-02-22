公司年度申報將展開 經濟部：3月1日~3月31日完成

經濟部提醒，依據公司法第22條之1年度申報自3月1日開始，公司應於3月1日至3月31日完成年度申報，將上一年度（2020年）截至12月底止有關「公司董事、監察人、經理人及持有股份（或出資額）超過10%股東」的資料，申報至「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」(網址：https://ctp.tdcc.com.tw)。

為配合洗錢防制政策，經濟部自2018年11月1日施行公司法第22條之1規定之公司申報制度，公司申報的類別有「首次（設立）申報」、「變動申報」及「年度申報」。

公司在完成「首次（設立）申報」後，所申報的資料如有變動，業者要在變動後15天內完成「變動申報」。此外，公司自2020年起，每年3月1日至3月31日應完成「年度申報」。

經濟部表示，「年度申報」目的是確認公司上一年度（2020年）截至年底之申報資料正確性。依規定，凡是在2021年1月1日至3月31日期間，沒有做過「變動申報」的公司皆須在2021年3月底前完成「年度申報」。申報平臺也會在2月中旬起依公司所填寫的聯絡資料，陸續以Email提醒公司管理者及代理人依限完成年度申報。

「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」的年度申報功能自3月1日起開放，公司可透過電腦、平板或手機在線上完成申報，全程只需幾分鐘。

曾經做過申報的公司，直接用自行設定之帳號密碼登入「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」後，進入年度申報畫面先按「匯入前次申報資料」，並檢視匯入資料無誤後直接點選「確認申報」即可完成申報。

此外，考量新冠肺炎疫情，經濟部商業司今年將於申報平臺放置操作教學影片及Q&A，並提供「4121166」客服諮詢專線，以協助不熟悉線上操作的民眾完成年度申報。