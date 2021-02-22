產業結構轉型 中國A股具表現機會

中國A股經歷去年第一季新冠疫情影響，但仍不改慢牛緩漲的多頭格局，經過兩年的牛市，投資人想問的是今年是否仍可以繼續投資，富蘭克林華美投信認為，全球資金行情，中國政策強力支撐穩經濟，儘管雖有疫情變數，但對全球市場而言中國A股因產業結構性調整下，已不能同日而語，建議逢低持續布局，長期持有。

根據券商研究報告分析，經歷過去五年的內部結構性調整，中國行業轉型處於美國1980年代末期，且預估科技、消費將是未來10年股市表現的領頭羊；2016年以來，中國漲五倍的股票多有65%來自消費與科技，對照1990年至2000年美國漲10倍股票有七成來自科技(訊息技術、工業、通訊)和消費類，因此推估未來這兩大類產業仍為股市上漲之引擎。

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金經理人沈宏達表示，對於中國股市2021年表現仍深具信心，主要是因中國政策面、結構面、資金行情與價值面等利多支撐。而富蘭克林華美投信也認為，觀察過往五次牛市平均漲幅超過130%，2019年以來滬深300才上漲70%不到，仍有上漲空間，距離先前的平均漲幅仍具空間。

不僅如此，沈宏達分析，目前看到的是滬深300指數已經創2015年以來新高，距2008年10月高點僅7~8%就能再創下歷史新高位置，加上券商預估2021年A股主要成分股仍有15~20%獲利成長空間，在假設估值不變前提下，預估中國指數有機會突破歷史高點。

此外，富蘭克林華美中國消費基金經理人蘇士勛分析，根據中國政策執行力道，以「強經濟、淨流入、寬財政、穩貨幣、緊信用、強監管」等政策，加上經濟數據逐步轉好下，隨著中國股市於MSCI指數權重中調整後，中國投資比重漸漸提高，將吸引更多內外資進場，可望延續中國A股多頭牛市行情。

富蘭克林華美投信認為，預計中國A股2021年將呈現大N行走勢，下半年高點可期。投資人不妨利用動態式定期定額投資方式，逢低就單筆加碼，平時維持每月定時定額布局，或可跟隨富蘭克林華美投信每季公布的投資組合與建議，持續參與慢牛多頭向上的表現機會。