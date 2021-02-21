快去加油！明起汽、柴油每公升調漲0.5元

快去加油！開車族注意，油價要漲了。台灣中油公司表示，自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格皆調漲0.5元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.5元、95無鉛汽油每公升27.0元、98無鉛汽油每公升29.0元、超級柴油每公升22.8元。

台灣中油表示，本周受美國德州原油生產因暴雪致斷電受阻、葉門胡塞武裝組織襲擊沙烏地阿拉伯機場等因素影響，導致油價上漲。

本周調價指標7D3B周均價為每桶62.80美元，較前周60.49美元上漲2.31美元，新台幣兌美元匯率升值0.041元，國內油價依公式計算漲幅為2.94 %，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應分別調漲1.7元及2.3元，經考量亞鄰最低價限制，本周汽、柴油價格各調漲0.5元，台灣中油汽、柴油各吸收1.2及1.8元，實際零售價格以各營業點公告為準。