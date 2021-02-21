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尋找台灣下一個價值鏈 謝金河指這家企業值得拭目以待

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「尋找台灣的下一個價值鏈」一文，他表示，行政院主計處上修台灣2021年經濟成長率，從3.83%拉升至4.64%，這也正式宣告台灣在今年成為人均所得超過3萬美元的國家，這也預告台灣的產業價值鏈也將出現重大變化。

台灣經濟發展走過幾個關鍵的里程碑，一個是1976年首度超過1000美元，謝金河說，當時他是高三的學生，台灣的主力產業在創造出口替代的加工出口，也就是客廳即工廠的時代。那個時候，一個村莊有電視的，沒有幾戶人家，很多小朋友擠到有錢大戶人家的客廳看電視，高雄加工出口區女工騎腳踏車上班的景象，大家都有印象。

到了1992年，台灣人均所得超過1萬美元，謝金河說，台灣走過資產膨脹的時代，經濟進入泡沫調整，這個時候懂得離開台灣，在中國找到出路的台商奮起，寶成、正新、康師傅、旺旺都成為贏家，郭董的鴻海是代表作。

他說，進入2011年，也就是民國100年，台灣進入均所得2萬美元的國度，台灣一度陷入信心危機，很多人拿台灣比中國，台灣樣樣都不如，不過面對中國崛起，台灣產業重新尋找焦距。

謝金河表示，這段期間，美國的創新、日本的品質、台灣的成本是主要架構，後來台灣的成本變成中國的成本，中國成為世界工廠，台灣往上變成「日本品質」，台灣的可信賴度成為台灣經濟發展新的里程碑，尤其在美中角力下，台灣的Trust元素成為產業發展重要著力點，這幾年，中國製造產品全球都有疑慮，台灣重新找到定位，也以最快速度成為人均所得達到3萬美元的國度。

「接下來，台灣必須尋找新的產業拼圖」，他說，這次鴻海提出的MIH，這是在EV時代很重要的平台經濟的概念，台灣走過加工出口，到代工的時代，下一個是驅動創新的新時代，尋找高附加價值的產業轉型，在全球產業競賽走向前段班，像台灣在半導體產業領航，在被動元件、矽晶圓等都進入前段班，這次鴻海在平台經濟上尋找新角色，值得拭目以待。

謝金河 鴻海

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