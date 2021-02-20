談加薪也有良辰吉時？上班族公認的「最佳時機」出爐

yes123求職網今（20）日公布「薪資滿意度與升遷疫外卡關調查」，不僅逾九成上班族大嘆「薪」情差，更糟糕的是，回顧過去一年，還有高達四分之三(74.6%)的人透露，覺得自己的「調薪進度」有受到疫情影響；而且在去年曾經遇過「變相減薪」的，比例也佔了59.3%。

可惜就實務上而言，勞方的「薪資議價空間」並不大。本次調查也顯示，雖然有37.7%的上班族透露，曾經以「不滿意薪水」當成離職的理由；結果其中僅有26.4%表示，「有獲得」加薪慰留，這也代表「沒有獲得」調薪留人的，比例高達73.6%。

只是回顧整個職涯，「曾經主動」開口向老闆要求加薪、升職的，其實僅有三成五(35.1%)透露，自己有過這樣的經驗；可惜最後「真正成功」被調薪、獲得升遷的機率並不高，此次調查結果發現，「成功率」也只有31.4%。

若是想向老闆或主管開口「要求加薪、升職」，上班族自認一年四季的「最佳時機」，在可複選狀況下，依序是：「第一季」(41.7%)、「第四季」(40.4%)，以及「第二季」(29.1%)、「第三季」(25.5%)。

還有想向上司要求調薪、升遷，自認每個月的「最佳時機」，在可複選狀況下，又依序為：「每個月下旬」(51.9%)、「每個月中旬」(42.5%)、「每個月上旬」(35.7%)。

如果以每周五個上班日來看，自認「最佳時機」，在可複選狀況下，依序有：「星期三」(33.8%)、「星期五」(30.6%)、「星期四」(27%)，以及「星期二」(20.7%)、「星期一」(19.5%)。

最後針對一天之中，上班族公認的「最佳時機」，在可複選狀況下，又依序為：「公司正式上班時間後，到下班時間前」(39.7%)、「利用公司正式休息時間的空檔」(33.8%)，以及「公司正式下班時間後」(32.9%)、「公司正式上班時間前」(14.8%)。

解讀本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌建議，想和老闆或主管「談薪水」、「求升遷」，不能光靠談心、論交情，必須拿出實際的工作成績，而且僅看「KPI達成率」並不夠，要突顯與其他同仁不同的表現：像是某些專案成果，能整合內部團隊，並善用外部資源，結果替公司省下多少成本，或者創造多少營收、獲利，拿出具體貢獻數據，作為要求升職、加薪的依據。

假如考慮跳槽到高薪行業，或是變動職務、調部門，楊宗斌則認為，首先要下定決心「大破大立」、「砍掉重練」，勇於跳出職場舒適圈，收入與職位才有翻轉的可能性。進一步要「跨領域」工作，成為「職場斜槓族」：補強產業知識、專業技能，甚至考取證照，投入時間、金錢，重新學習「一技之長」或「第二專長」。

楊宗斌更透露最大關鍵，就是掌握談薪水與升遷的「5G(ㄐㄧ)」策略：首先「職場有戰績」，並表現出「努力學習新技能的痕跡」，再搭配「公司有好業績」和「選到對的提出時機」，同時「展現經營職場人際關係(人和、人脈)的契機」。

「薪資滿意度與升遷疫外卡關調查」，是由yes123求職網於2021年1月27日到2月9日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上，且目前有工作的求職會員(已畢、役畢或免役者)，有效問卷共1,306份，信心水準為95%，誤差值為正負2.71%。