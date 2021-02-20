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國泰金2月信心調查：全球股市波動擴大讓樂觀情緒降溫

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導
國泰金今日發布2月國民經濟信心調查結果，國內疫情升溫令景氣展望指數下滑，全球股市波動擴大則讓樂觀情緒降溫。報系資料照片
國泰金今日發布2月國民經濟信心調查結果，國內疫情升溫令景氣展望指數下滑，全球股市波動擴大則讓樂觀情緒降溫。報系資料照片

國泰金（2882）今（20）日發布2月國民經濟信心調查結果，結果顯示，國內疫情升溫令景氣展望指數下滑，全球股市波動擴大則讓樂觀情緒降溫。消費動能方面，大額消費意願指數下滑至-0.2 (1月：5.1) ，顯示近期防疫措施全面升級、明顯抑制民眾的大額消費意願。

股市部分，調查結果顯示，全球股市波動擴大讓民眾樂觀情緒降溫，然美財政刺激利多提振投資人風險偏好：歐美疫情加劇使各國防疫封鎖措施升級，令全球股市波動擴大，然疫苗樂觀進展與美財政刺激利多提振投資人風險偏好。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數下降至6.1 (1月：22.9) ，風險偏好指數則微幅走升至17.6 (1月：16.8)。

經濟展望部分，近九成民眾預期今年經濟成長可保2，景氣復甦下民眾認為通膨溫和：主計總處估計2021年經濟成長3.83%，通貨膨脹率1.16%，本月調查結果顯示，民眾對於2021年台灣經濟成長率的平均預期值為3%，有87%的民眾認為今年的經濟成長率會達到2%以上；民眾對於2021年平均通膨預期值為1.41%，預期今年通貨膨脹率介於1-2%的民眾比例為76%。

國發會最新公布的12月景氣對策信號轉為黃紅燈，領先指標與同時指標皆上揚，景氣持續復甦，然近期國內疫情升溫，政府與民間機構全面加強防疫措施，景氣展望指數下降至8.3 (1月：18.8)，現況指數亦走低至15.7 (1月：24.4)；民眾薪資上漲預期指數降至5.2 (1月：6.4) 。大額消費意願指數亦下滑至-0.2 (1月：5.1) ，顯示近期防疫措施全面升級明顯抑制民眾的大額消費意願。

景氣對策信號

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