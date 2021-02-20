九成二上班族「薪」情差 平均調薪期望值5,518元

金牛年甫開工，開工後不少公司宣布新的人事命令，但根據人力銀行的最新調查卻發現，上班族「薪」情超差，有高達91.6%的上班族透露，「不滿意」目前工作的薪資待遇，比例不但高於去年的90.2%，更創下八年以來的新高。

Yes123求職網今（20）日公布「薪資滿意度與升遷疫外卡關調查」，結果顯示若衡量每天「投入工作的時間與獲得的報酬」，有高達近92%的上班族透露，「不滿意」目前工作的薪資待遇，若公司能替自己加薪，調查發現，想要達到「滿意」程度的話：其中有30.6%希望，今年月薪至少多5,000元；此外，有一成八期盼加3,0000元；甚至有15.9%表示，要加10,000萬元以上；平均調薪期望值，則落在5,518元，多於去年的5,298元，增幅為4.2%。

「薪」情差也反映在滿意度上，該調查顯示，上班族評估自我的「薪資滿意度」，平均僅落在39分，略低於去年的39.7分，續創八年新低。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，想要真正評價上班族的薪資滿意度，不能光看薪水高低的「絕對值」，還要考慮到工時長短，以及職場壓力大小。有些工作看似領高薪，卻經常「勞心勞力」，導致生活與事業失衡，甚至引發過勞影響健康，最終得不償失，那麼真正的薪資報酬率，其實不算太高。

楊宗斌進一步表示，對於離鄉就業的勞工，可能還有租屋、外食、通勤等費用，即使前往大都市，工作機會確實比較多、起薪比較優渥，但同時物價水準也比較高，因此扣除總開銷後，能不能真的存到錢，還是變成「入不敷出」，在衡量收入滿意度時，其實都要考量到以上這些變數。

「薪資滿意度與升遷疫外卡關調查」，是由yes123求職網於2021年1月27日到2月9日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上，且目前有工作的求職會員(已畢、役畢或免役者)，有效問卷共1,306份，信心水準為95%，誤差值為正負2.71%。