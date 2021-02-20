疫情降溫這些慘業可望翻身 謝金河：將衝擊投資行為

財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，全球疫情降溫，將衝擊投資行為。

他說，從去年1月23日中國大陸武漢封城以來，全球新冠肺炎疫情席捲全球，也造成各國經濟的重傷害，已公布去年全年經濟成長率的國家當中，只有台灣的2.98%，越南的2.91%及中國的2.3%外，全球經濟都出現負成長。

謝金河說，為了挽救經濟，各國政府奮力救市，降息、印鈔無不卯足全力，也創造資本市場從所未有的榮景。台股在去年1月30日開紅盤重挫696點，此後一直跌到3月中的8523，然後又大漲到16517，今年牛年開紅盤，台股大漲559點，如果說去年是開低走高的一年，今年疫情若降溫，也將對資本市場產生許多豬羊變色的新變化。

這次疫情造成全世界逾1億1000萬人確診，死亡人數逾244萬人。他說，美國、印度、巴西確診病例突破千萬，全球確診病例突破百萬的國家超過16個，台灣的確診病例941，是全球受到推崇的防疫國度。

他說，今年新冠肺炎疫苗快速研發施打，以色列是全球施打疫苗比率最高的國家，美國、英國也加大力度施打疫苗，現在全球確診病例正快速下降中，也許這個狀況可能像1918年的西班牙流感，在大爆發一年後降溫，其後的一年逐漸消失無蹤。

謝金河表示，如果疫苗施打有效，疫情降溫，或者像中央流行疫情中心指揮官陳時中告訴大家，明年過年，大家可以出國旅遊，那麼從疫苗接種到疫情得到控制，金融市場也會出現巨大變化。全球股市的超級大行情從去年3月疫情延燒最烈的3月出發，如果疫情得到控制，經濟顯著復甦，各國開始收緊銀根，已經大漲的全球股市可能出現一次巨大的回檔，這個現象很可能出現在下半年。

謝金河說，去年疫情率先出現在中國，也造成中國首季經濟成長率出現負6.8%的紀錄，今年首季中國的成長率一定會出現兩位數成長，而歐美第二季最慘烈，上半年各國經濟成長率都會很耀眼，股市可能在高檔震盪。疫情降溫，也會使得很多受到重傷害的慘業翻身，像航空公司、休閒度假酒店、餐飲、商務旅館等，股價會出現報復性的上漲，而這一年來，漲幅驚人的個股，也可能出現壓力。