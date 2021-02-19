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薪資不再倒退嚕！去年實質經常性薪資41,538元創高

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
2020年每人每月實質經常性薪資平均為41,538元，為歷年最高。 報系資料照／記者曾原信攝影
2020年每人每月實質經常性薪資平均為41,538元，為歷年最高。 報系資料照／記者曾原信攝影

我國實質薪資不再倒退嚕。主計總處今（19）日發布去（2020）年每人每月實質經常性薪資平均為41,538元，為歷年最高，突破2003年實質經常性薪資40,922元的天花板，代表我國實質薪資成長，不再倒退了。

在受僱勞工薪資結構中，「經常性薪資」扮演重要角色，其包含了本薪及月津貼等，也就是一般慣稱的月薪；至於「非經常性薪資」則包含年終獎金、年節獎金、績效獎金及加班費，兩者合計即為上班族領到的總薪資。而實質性經常性薪資及總薪資則是剔除物價因素後，代表勞工實際上能用來生活的薪資。

我國實質性經常性薪資在2003達到最高點，為40,922元，之後隨即逐年下跌，反映薪資成長不如物價成長，加薪被物價吃掉，2009年更跌到只有38,337元。去（2020）年實質經常性薪資為41,538元，不僅突破40,922元天花板，年增1.7%，創21年最高成長幅度。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，去年實質經常性薪資不再倒退嚕、以及較高成長，主要有兩大因素，一是調薪、二是去年消費者物價指數為負成長0.23%。其中，調薪影響又大於物價負成長。

她進一步指出，2016年至2019年消費者物價指數年增率在0.6%至1.4%，2019年實質經常性薪資已來到40,842元，已與40,922元相差不到百元。若以往年消費者物價年增率來計算2020年實質經常性薪資，結果也會突破40,922元這道關卡，代表薪資成長影響大於物價，調薪是推升實質經常性薪資成長之主力。

主計總處今日指出，2020年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為42,498元，年增1.47%，總薪資為54,320元，年增1.24%，兩者年增率均為近4年來最低，顯示受到疫情影響，抑低薪資成長率。

若剔除掉物價因素影響，去年實質性經常性薪資平均為41,538元，為歷年最高，陳惠欣強調，「已無薪資倒退現象」。

薪資 消費者物價指數

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