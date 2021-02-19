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「加工區」走入歷史！下周起全台更名

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

加工出口區今年邁入55周年，由於「科技產業園區設置管理條例」已於2021年2月3日奉總統公布，加工出口區正式更名為「科技產業園區」，楠梓、高雄、屏東、台中、中港等園區舊招牌於2月23日起陸續卸除，預計3月舉行新招牌聯合揭牌典禮。

經濟部加工處處長楊伯耕表示，我國重要科技產品，如半導體、顯示器、光學、電子零組件等，皆是由加工區引進，目前區內該等產業廠商產值占比超過八成，年營業額超過3000億元。更名為「科技產業園區」主要是為突顯園區科技能量，未來將全力孕育更多科技產業，成為我國落實「半導體先進製程中心」與「高階製造中心」等政策的重要基石。

他說，相信「加工出口區」這名字在許多人心目中不只是一個園區的名字，更可能是每一個從業人員的奮鬥史，及青春過往的所在，因為加工出口區撐起一個個家庭的生活，儘管更名，但勤奮打拼的精神不會變。

各園區舊招牌卸除時間如下：楠梓園區2月24日，高雄園區2月26日，屏東園區2月25日，台中園區2月24日，中港園區2月23日，經濟部歡迎民眾於卸除日前與舊招牌合影留念，紀念歷史性的一刻，並期待大家繼續給予「科技產業園區」支持。

半導體 經濟部

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