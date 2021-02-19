超夯「狗狗幣」是什麼？央行小編說給你聽

中央銀行今日在臉書粉絲專業上貼文指出，金融圈最近氣勢如虹，在美國最大網路論壇Reddit的散戶網友們團結一致地加持下，美股遊戲驛站（GameStop）、密碼通貨（cryptocurrency）之一的狗狗幣（Dogecoin），本(2021)年初的表現都銳不可當；不過，它們的市價在短暫飆漲後，即開始大幅震盪。

狗狗幣市價在本年1月28日曾飆升至約0.08美元，漲幅逾800%；不久後隨即大幅回檔近70%，目前在0.05美元附近徘徊。原本起因於開玩笑，僅用於網路打賞的狗狗幣，再度成為市場的熱門話題。

狗狗幣誕生於2013年12月6日，催生者是兩位電子工程師Jackson Palmer及Billy Markus。根本不知道如何挖掘密碼通貨的Palmer，最初結合了當時網路上的兩大流行元素：柴犬梗圖與密碼通貨，製成一張狗狗幣的圖卡，並在網路上尋找能將其想法付諸實現的同好。而Markus當時剛以任天堂電玩遊戲「動物森友會」（Animal Crossing）為靈感，創造出與遊戲中同名的密碼通貨―鈴錢（Bells），並仿造「動物森友會」種發財樹的規則，讓挖礦多一點小樂趣：礦工（miner）不知道自己會挖到一鈴錢，還是可以一次挖到500鈴錢。惟密碼通貨粉絲與電玩迷，顯然處在不同溫層；Markus在得不到太大回響、打算放棄之際，看到了Palmer在網路上的留言，於是花了3小時，協助Palmer創造出比2,100萬枚比特幣（bitcoin），更容易開採的1,000億枚狗狗幣。

一開始，狗狗幣只是在Reddit上作為打賞用途；2014年1月，網友們進一步將狗狗幣拿來作為慈善之用，協助10年來第一次獲得參加冬季奧運比賽資格，卻因經費而無法成行的牙買加雪橇隊募款。狗狗幣在Reddit用戶間不斷地來回分享並逐漸盛行後，多家密碼通貨交易所也開始提供交易。

最讓人百思不解的是，狗狗幣已2年多沒發布系統更新，雪梨科技大學資深金融講師Adrian Lee甚至表示，狗狗幣是一種容易複製的密碼通貨。不過，狗狗幣卻仍讓若干網友為之著迷，例如電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）就是它的忠實粉絲。馬斯克早在2019年就於推特（Twitter）推文指出，狗狗幣是他最愛的密碼通貨，之後更時常在推特上幫狗狗幣打廣告。

介紹完狗狗幣，不禁讓小編想起金融史上也發生過一件喵星人大事件：美國銀行史上有名的「野貓券」。話說1837~1863年美國的「野貓銀行」（wildcat banking）時代，也就是自由銀行時代（Free Banking Era）；當時，美國沒有統一的全國性鈔券，各私人銀行均可自行印製銀行券，大概發行了8,000多種，這些銀行被稱為「野貓銀行」。小編科普了一下「野貓銀行」乙詞的由來，傳說之一是，當時這些銀行將營業場所設置在人煙罕至、只有野貓出沒的荒郊野外，以致持鈔人難以前去兌換等值金幣，並常無預警倒閉；另一個說法則是，「野貓銀行」的稱謂源於美國密西根州一家倒閉的銀行，這是因為，這家倒閉銀行所發行的私人銀行券上，即是印了一隻野貓。

回顧19世紀美國「野貓銀行」時代，由於對私人銀行缺乏有效的監管，發行私人銀行券鮮少受到限制，而且沒有黃金或白銀充當準備，因此無法維持其價值，最終演變成美國史上，一段又長又耗費成本的金融不穩定時期。隨後又經歷了幾番波折，美國才於1913年成立聯邦準備體系（Fed），建立了美國的中央銀行制度，由Fed獨佔鈔券發行權。

近年崛起的密碼通貨，迄今約有8,000多種，與過去美國「野貓銀行」時代，私人通貨盛行的情況如出一轍。這些密碼通貨中，馬斯克除了狗狗幣外，也鍾愛比特幣；他執掌的特斯拉公司，最近才買進市值高達15億美元的比特幣。目前，比特幣市價已突破50,000美元，英格蘭銀行（BoE）曾以「比特幣雲霄飛車」（The Bitcoin rollercoaster）來形容比特幣價格走勢，並提醒投資人，若要考慮投資密碼通貨，須對投資價值會劇烈波動，甚至有可能會跌至一文不值的情況，有所準備。