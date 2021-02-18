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查德案成最後一根稻草？中油董座請辭 公司稱「一無所悉」

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導
今天傳出中油董事長歐嘉瑞請辭，職缺將由中油總經理李順欽暫代。對此，中油表示人事案主要由經濟部決定，公司一無所悉。圖／中油提供
今天傳出中油董事長歐嘉瑞請辭，職缺將由中油總經理李順欽暫代。對此，中油表示人事案主要由經濟部決定，公司一無所悉。圖／中油提供

國營事業人事大地震，繼台鹽（1737）之後，今天傳出中油董事長歐嘉瑞請辭，職缺將由中油總經理李順欽暫代。對此，中油表示人事案主要由經濟部決定，公司一無所悉。

據了解，歐嘉瑞雖然擔任過能源局長，但中油業務龐雜，各種工安管理壓力不小，加上中油的探勘事業，先前開心宣布在非洲查德挖到石油，去年底成功把第一批油運回台灣，之後卻發生查德礦區股權賣中疑雲，遭經濟部政風處調查，令歐嘉瑞感到有些力不從心，萌生退意，外界推測這應該是歐嘉瑞此次請辭的主因。

歐嘉瑞是在2019年3月，從戴謙手中接下中油董座職位。相較於戴謙的高調，與中油企業文化有些格格不入，一度引發勞資之間的緊張關係，歐嘉瑞的行事溫和低調，上任之後確實成功修補公司與工會之間的關係。

不過也因為歐嘉瑞的低調個性，其上任後，主要配合政府政策，包括持續推動第三座液化天然氣接收站（三接），以呼應政府的能源轉型目標。另外比較大的案子，像是中油去年10月與印尼國營石油公司Pertamina正式簽署「印尼石化園區上游輕裂廠合資前約」，希望朝向「綜合性國際能源集團」的目標邁進，這也是延續前朝的政策。其在中油董座任內，比較缺乏大型的代表作。

中油 經濟部

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