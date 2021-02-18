國營事業人事大搬風！中油董事長歐嘉瑞請辭 台鹽台船高層也換人

中油董事長歐嘉瑞請辭，由總經理李順欽暫代。國營會解釋，按照規定，董事長及總經理到達65歲，經濟部就會依循意願詢問董事長、總經理是否有意願繼續任職，若確認任職將會提報行政院續任。而歐嘉瑞在今年詢問前就表示自己65歲，因此決定卸甲歸田，經濟部也遵循其意願。

國營會表示，依照《經濟部及所屬機關事業機構遴派公民營事業與財團法人董監事及其他重要職務管理要點》，董事長及總經理年齡逾六十五歲，不論其任期是否屆滿，應每年報行政院核准延長。

而經濟部都會評估並詢問董事長、總經理意願決定是否要留任，因此像是台電董事長楊偉甫已經69歲，但仍然在職。但歐嘉瑞便說自己65歲就想卸甲歸田，因此予以尊重。

近期經濟部投資事業頻頻出現人事動盪。過年前台鹽（1737）董事長陳啟昱1日以考量個人生涯規劃，無預警請辭，由經濟部次長曾文生暫代。台船（2208）總經理曾國正則以「生涯規劃」為由三度請辭獲准，由台船董事長鄭文隆暫代。