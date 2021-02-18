17億元勞退舊制專戶未結清 新北將啟動大清查

新北市勞工局今天說，初步調查發現轄內仍有約8000個勞退舊制專戶，已無雇用舊制勞工，總金額高達新台幣17億餘元，將啟動大清查，確保適用舊制的勞工請領到退休金、資遣費。

新北市政府勞工局今天發布新聞稿指出，經初步清查，新北市轄內尚有1萬8000多個勞退舊制專戶，其中8000餘戶已無雇用舊制勞工，總金額高達17億餘元，勞工局將列為優先清查對象，以維護勞工請求舊制退休金權益，也輔導事業單位註銷專戶領回餘款。

勞工局就業安全科長王憶芬說明，勞退新制民國94年7月上路時，當年的勞工可選擇舊制或是新制（年資跟著勞工走）。

她指出，選擇新制的勞工，即便原本舊制的年資不夠，若在同一事業單位工作達25年，或達15年且年滿55歲，或年資達10年且年滿60歲，即可申請退休，或未達退休條件但非自願性離職，此時雇主仍須依舊制，從勞退專戶給付退休金或資遣費。

王憶芬提醒，舊制退休金的請求時效只有5年，一旦超過5年則喪失領回資格，勞工申請退休時，除了請領勞保給付，也要確認是否符合申領舊制退休金條件，並儘速向雇主提出申請，以免權益受損。