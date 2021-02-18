我國對陸特定鋁箔課臨時反傾銷稅 為期四個月

財政部公告，自110年2月22日起，對自中國大陸產製進口特定鋁箔產品臨時課徵反傾銷稅，2月22日起實施，為期四個月。最高稅率為32.36%。

財政部關務署今（18）日上午表示，對自中國大陸產製進口特定鋁箔反傾銷調查案，財政部及經濟部初步認定有傾銷情事，並對國內產業造成實質損害，為防止我國產業在調查期間繼續遭受損害，對相關廠商臨時課徵反傾銷稅。

被開徵的廠商和課徵稅率如下：對上海神火鋁箔有限公司進口台灣的特定鋁箔產品開徵28.28%的反傾銷稅，對昆山鋁業股份有限公司開徵32.36%稅率，對江蘇大亞鋁業有限公司、丹陽市精益鋁業有限公司開徵29.10%稅率，對廈門廈順鋁箔有限公司開徵18.86%稅率，對其他的製造商或出口商開徵32.36%稅率。

關務署指出，財政部將繼續進行傾銷最後調查，依實地查核結果或其他新事證，可能獲致不同的傾銷差率或結論。

關務署表示，依據平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法第14條及第16條規定，財政部應於公告之翌日起60日內完成有無傾銷之最後認定，經最後認定有傾銷事實者，將移請經濟部於40日內作成該傾銷是否損害我國產業之最後調查認定。財政部於接獲經濟部有損害我國產業通知之翌日起十日內，提交關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。