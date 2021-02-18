財政部公告對陸製特定鋁箔課臨時反傾銷稅 最高32.36%

財政部關務署今（18）日表示，針對自中國大陸產製進口特定鋁箔反傾銷調查案，經財政部及經濟部初步認定有傾銷情事，並對國內產業造成實質損害，為防止我國產業在調查期間繼續遭受損害，財政部公告自今年2月22日起對前述產品臨時課徵反傾銷稅，為期四個月，相關廠商最高稅率為32.36%。

根據關務署公告，相關廠商課徵臨時反傾銷稅稅率最高者為昆山鋁業股份有限公司，稅率32.36%；其次為江蘇大亞鋁業有限公司（關聯製造商）、丹陽市精益鋁業有限公司（關聯出口商），稅率為29.10%；上海神火鋁箔有限公司課徵稅率為28.28%；廈門廈順鋁箔有限公司課徵稅率為19.86%；至於其他製造商或出口商，則以最高稅率32.36%課徵。

關務署表示，財政部將繼續進行傾銷最後調查，依實地查核結果或其他新事證，可能獲致不同傾銷差率或結論。

關務署進一步表示，依據平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法第14條及第16條規定，財政部應在公告翌日起60日內完成有無傾銷的最後認定，經最後認定有傾銷事實者，將移請經濟部在40日內作成該傾銷是否損害我國產業的最後調查認定。財政部在接獲經濟部有損害我國產業通知之翌日起10日內，提交關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。