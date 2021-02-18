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工業節水率提升／半導體、面板價 可能續漲

經濟日報 / 記者李孟珊尹慧中李珣瑛／台北、新竹報導

水情拉警報，水荒持續擴大，自下周四（25日）起，新竹、苗栗及台中地區工業用水戶的節水幅度由7%提升至11%，外界擔憂，缺水恐怕影響IC及面板產能，導致價格續漲。

科技用水大戶包括晶圓製造廠及面板業者審慎應對，展開各項因應措施；台積電聯電、友達、群創強調目前節水幅度不影響生產。

台積電昨（17）日表示，已持續監控水情並就各限水階段備有因應計畫，若有需求可立即啟動水車等相關應變措施。由於台積電已超前部屬水資源管理，業界研判，不會讓短期水情變化影響正常生產。聯電表示，相關SOP包括水車待命等都在因應策略內，不會影響供給；據了解，聯電在新竹有六座晶圓代工廠，已另外與水車業者簽約，以備不時之需。

友達表示，已依各階段限水政策，預備實施缺水營運持續計畫。群創積極掌握水情，並擴大投資水回收設備，提前汰換水回收耗材，水車載水簽約等對策。

台積電 晶圓代工廠 聯電

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