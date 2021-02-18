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工業節水率提升／官方示警 要有減單準備

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北報導

旱災中央災害應變中心昨（17）日宣布25日起新竹、苗栗及台中工業用水節水率由7%提升至11%，竹科、中科均在影響範圍內。工業局則表示，11%節水目標仍可透過節水設施達成，但也提醒業者面對未來可能提升的節水率要超前準備，甚至不能排除減單的可能性。

竹苗中地區工業用水節水目標，工業局表示，節水並非一次提升到11%，而是循序漸進。工業局表示，業者從去年旱情剛開始時就已未雨綢繆，花重金裝置節水設施，如澆灌作業時減少使用自來水，而是冷卻水循環回收、過濾再利用。如今節水設施逐漸到位，廠商已經能在產能不受影響下達到節水目標。

科學園區目前節水率雖然只有9.3%，距離11%仍有距離，但經濟部官員補充，外界聚焦的竹科、中科節水率早已超過11%、12%，因此不會受新節水目標衝擊。

工業局表示，近期除了呼籲業者做好節水設施外，也提醒業者要評估未來節水對於產線影響，必要時要有減單準備。假如節水率一再提升，業者還持續滿單，恐發生無法如期交單的風險。

工業局 中科

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