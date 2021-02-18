聽新聞
test
0:00 / 0:00

國內消費力 十年最強

經濟日報 / 記者江睿智／台北報導

主計總處指出，新冠肺炎疫情讓國人在國外的消費續呈大幅衰退，但隨著台股創高，加上各種節慶及促銷活動激勵之下，國人在國內消費則持續成長，國人在國內消費處正在近十年高檔水準。

主計總處解釋，因疫情國人不能出國消費，於是大幅增加國內消費，推升國內消費動能，抵銷國外消費劇降之不利影響，使民間消費衰退幅度縮小，穩住經濟成長率。

主計總處指出，過去十年國人在國內消費平均成長率僅2.4%，去年第3季國人在國內消費成長5.16%，創下十年新高；主計總處概估去年第4季國人在國內消費成長4.26%，預期今年上半年國人在國內消費力道也不弱，顯示近期國人在國內消費都處在近十年來的高檔。

至於資本形成，主計總處指出，因半導體設備投資比較基期偏高，抑低資本形成成長率，甚至去年下半年對經濟成長率呈負貢獻；但主計總處強調，這並不代表沒有實質投資，主要是比較基期偏高所致；而過去廠商投資，帶動產能提升，更進一步使出口大增。

疫情

延伸閱讀

出口、投資、消費三齊發 今年經濟成長率有望超越4%

台股紅盤日大漲 投信：指數還有高點可期

我國衝出4%經濟成長率 國發會：有三駕馬車一齊發力

台股飆559.89點 創史上第2大單日漲點

相關新聞

國發會：經濟成長率將逾4％

國發會昨（17）日發布經濟情勢展望指出，我國今年出口、投資、消費三駕馬車將一齊發力， 可望拉抬今年經濟成長超越4%。

水荒...電子缺貨潮恐惡化

旱災中央災害應變中心昨（17）日召開第八次工作會報，水利署長賴建信會後宣布，台灣過年期間雖有降雨，但旱情仍然未解，自25...

促參三方向修法 爭取列優先法案

政府帶頭推動公共建設拚經濟，為吸引民間資金投入公建，財政部正式預告《促進民間參與公共建設法》修正草案，並向行政院爭取納入...

國內消費力 十年最強

主計總處指出，新冠肺炎疫情讓國人在國外的消費續呈大幅衰退，但隨著台股創高，加上各種節慶及促銷活動激勵之下，國人在國內消費...

工業節水率提升／官方示警 要有減單準備

旱災中央災害應變中心昨（17）日宣布25日起新竹、苗栗及台中工業用水節水率由7%提升至11%，竹科、中科均在影響範圍內。...

工業節水率提升／半導體、面板價 可能續漲

水情拉警報，水荒持續擴大，自下周四（25日）起，新竹、苗栗及台中地區工業用水戶的節水幅度由7%提升至11%，外界擔憂，缺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。