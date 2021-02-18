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國內消費力 十年最強
主計總處指出，新冠肺炎疫情讓國人在國外的消費續呈大幅衰退，但隨著台股創高，加上各種節慶及促銷活動激勵之下，國人在國內消費則持續成長，國人在國內消費處正在近十年高檔水準。
主計總處解釋，因疫情國人不能出國消費，於是大幅增加國內消費，推升國內消費動能，抵銷國外消費劇降之不利影響，使民間消費衰退幅度縮小，穩住經濟成長率。
主計總處指出，過去十年國人在國內消費平均成長率僅2.4%，去年第3季國人在國內消費成長5.16%，創下十年新高；主計總處概估去年第4季國人在國內消費成長4.26%，預期今年上半年國人在國內消費力道也不弱，顯示近期國人在國內消費都處在近十年來的高檔。
至於資本形成，主計總處指出，因半導體設備投資比較基期偏高，抑低資本形成成長率，甚至去年下半年對經濟成長率呈負貢獻；但主計總處強調，這並不代表沒有實質投資，主要是比較基期偏高所致；而過去廠商投資，帶動產能提升，更進一步使出口大增。
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