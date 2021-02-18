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國發會：經濟成長率將逾4％
國發會昨（17）日發布經濟情勢展望指出，我國今年出口、投資、消費三駕馬車將一齊發力， 可望拉抬今年經濟成長超越4%。
主計總處去年11月預測今年經濟成長率為3.83%，並將在本周六發布最新今年全年經濟成長率預測值。在國發會喊出超越4%之後，外界預期主計總處將會上修今年全年經濟成長率預測值。
主計總處於今年1月底概估去年第4季經濟成長率為4.94%，較去年11月預測值大幅上修1.66個百分點。併計去年前3季，去年全年經濟成長率概估為2.98%，較預測數2.54%上修0.44個百分點，為近30年來我經濟成長率首度超越中國大陸，更為已開發國家最高。
展望今年，國發會指出，國際貨幣基金（IMF）、IHS Markit、經濟合作發展組織（OECD）等機構預測，隨著疫苗廣泛施打，下半年全球經濟將邁向復甦之路。全球商業活動將爆發性成長，全球供應鏈亦將持續重組，為台灣經濟成長挹注新動能。國發會表示，受惠於全球經貿逐漸改善、科技應用需求暢旺、台商回流投資持續落實，國內疫情控制得宜，我國今年出口、投資、消費三駕馬車將一齊發力，帶動整體經濟穩健成長。
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