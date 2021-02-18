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促參三方向修法 爭取列優先法案
政府帶頭推動公共建設拚經濟，為吸引民間資金投入公建，財政部正式預告《促進民間參與公共建設法》修正草案，並向行政院爭取納入立法院本會期優先法案。
財政部官員表示，修法共分為擴大案源、納入政府有償取得公共服務機制（PFI）、新增公正第三方調解機制等三大方向，希望在疫後能加速引資進入公建，創造政府、民間雙贏。
民間融資提案（PFI）是指政府向民間融資來興建公共建設，再按照財務狀況、依據績效分期購買一定品質的公共服務，有別於政府採購法需要先編列預算，再透過採購、投標、施工等流程，透過PFI可讓民間資金儘速進場，加速完成公共建設。
行政院日前宣布，今年度整體公建經費預計逾6,100億元，金額是歷來最高，較去年多出1,000億元，估可帶動經濟成長上升約0.5個百分點。而在市場游資充沛的大環境下，財政部也積極從三方向推動促參法修法，希望完善公建投資環境，引導民間資金進入公建。
官員表示，在擴大案源方面，因應能源政策、前瞻基礎建設等目標，這次修法將綠能、數位建設納入促參案範圍，且因應未來公建類型愈趨多元，也新增條文，若未來新興公建權責歸屬不清，可由財政部出面協調擇定目的事業主管機關，報行政院核定，原則上修法後將可涵蓋絕大多數公建類型。
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