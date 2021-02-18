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水荒...電子缺貨潮恐惡化

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北報導
主要供水竹科的新竹寶二水庫蓄水率僅剩16.3%，蓄水量持續下探。記者巫鴻瑋／攝影
主要供水竹科的新竹寶二水庫蓄水率僅剩16.3%，蓄水量持續下探。記者巫鴻瑋／攝影

旱災中央災害應變中心昨（17）日召開第八次工作會報，水利署長賴建信會後宣布，台灣過年期間雖有降雨，但旱情仍然未解，自25日起新竹、苗栗及台中地區工業用水節水率由7%提升至11%。

由於近來包括晶圓代工、車用晶片、記憶體、面板等關鍵零組件都傳出缺貨潮，廠商皆已日夜趕工以滿足市場需求，相關產業鏈也剛好座落在竹苗中地區；若限水令再進一步，恐讓供需失衡問題更嚴峻。

工業用水節水目標適用於每日1,000度以上工業大用水戶，若位於科技園區、工業區及加工出口區則分別交由科技部、經濟部工業局及加工處進行總量管制；屬於區域外的工業用水大戶則採個別管理。

另外，先前有被要求工業用水節水7%及非工業用水戶節水10%的嘉義及台南地區則暫不增加節水率，將視後續水情變化逐步提升。賴建信說，台水公司會先針對業者節水成效進行抄表，並勸導、輔導業者完成節水目標，最後才會考慮鉛封作業，限制出水量。

至於工業節水加強力道是否衝擊業者產能，賴建信表示，過年期間都有向各單位確認，均會配合辦理；截至目前，科學園區平均節水達9.3%、工業區達11.6%、加工出口處達9.1%。

水利署昨日會議也將嘉義及台南地區水情燈號由減壓供水的黃燈，調整為減量供水的橙燈；彰化、雲林、南投、高雄地區則由水情提醒的綠燈調整為減壓供水的黃燈；連江地區調整為綠燈；其餘地區燈號維持不變。

據中央氣象局分析，近期2月10日至11日鋒面通過，各水庫集水區降雨約20至40毫米，對水情稍有幫助但仍相當嚴峻，預估2、3月降雨仍偏少，4至6月則為偏少至正常，顯示旱情近期仍無解。

旱情短期內沒有緩解趨勢，但各地水庫已逐漸拉緊報。據水利署統計，新竹永和山、寶二；苗栗明德；台中鯉魚潭、德基；南投霧社，以及台南曾文等水庫，水位均低於兩成。

水利署於去年7月已啟動各項節水應變作為。其中，新竹緊急海淡設施及桃園新竹備援管線均提前於1月底完成，每日分別產水3,000噸及調度20萬噸用水。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

水利署 水庫

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