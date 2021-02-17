資誠：疫情趨動數位轉型 台企數位信心低於全球平均

資誠聯合會計師事務所今（17）日發布《2021全球家族企業調查報告》，調查發現，在新冠肺炎影響之下，全球有八成家族企業已讓員工在家辦公，但許多受訪者都為公司的數位能力擔憂，台灣企業對自身數位能力的信心，更低於全球平均值。

資誠表示，此次調查對像為全球87個國家及地區、共2,801位家族企業領導者及決策者，包括37位台灣受訪者。報告指出，為了因應疫情帶來的挑戰，80%的全球受訪者讓員工在家辦公，儘管如此，家族企業對數位轉型的整體實力感到擔憂。62%的受訪者稱自己的數位能力「不強」，另有19%的受訪者稱數位化正在進行中。

報告顯示，在數位轉型的發展上，與全球受訪者相比，台灣受訪者認為公司在角色和責任上，比較沒有清楚的定義，也比較不願積極改變，對於公司在短時間內轉型的能力，更不抱樂觀態度，只有27%受訪者認為，其企業擁有強大的數位能力，信心表現低於全球平均值38%。

資誠家族企業暨財富傳承服務主持會計師洪連盛指出，在新科技的推動下，消費者獲取資訊的能力越來越強，下一代經營者的優勢開始出現，其消費習性、喜好與價值觀更貼近消費者，建議家族企業在數位轉型的過程中，可更借重下一代的經驗和想法。