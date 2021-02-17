巴斯奇亞「戰士」有望成亞洲拍賣估價最高西方藝術品

香港佳士得將於3月23日舉辦晚間拍賣專場，端出被稱為「美國最貴藝術家」尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）作品「戰士」作為唯一拍品，估價2.4億元至3.2億港元（約新台幣9.1億至12.1億元），被視為是香港佳士得5月春拍的前哨戰，預計將成為迄今亞洲拍賣史上估價最高的西方藝術品。該拍賣將進行全球直播，有望吸引台灣企業二代藏家爭搶。

巴斯奇亞的「戰士」上一次拍賣，是在2012年的倫敦蘇富比，以約6772.1萬港元（約新台幣2.5億元）成交，本次香港佳士得估價約新台幣9.1億至12.1億元，升幅四倍之多。

本次獨件作品拍賣形式更凸顯巴斯奇亞的全球影響力，跨越全球多個地點與時區，將由佳士得全球總裁彭肯南（Jussi Pylkkänen）擔任拍賣官，顯示出佳士得對此拍品的重視程度。

佳士得表示，巴斯奇亞被認為是過去半個世紀以來最重要的藝術家之一，他的作品「戰士」創作於1982年，該系列被廣泛認為是他創作力最旺盛、風格最為成熟的全盛時期作品。畫中他融合街頭與原始藝術的力量，重新詮釋史詩般的人物形象，氣勢恢宏。

此幅畫作也是巴斯奇亞帶有自畫像性質的重要作品。巴斯奇亞作為黑人藝術家，以畫中戰士作為內心的寫照，舉起利刃向當時以白人為主導的藝術史敘事方式發起挑戰。