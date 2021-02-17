出口、投資、消費三齊發 今年經濟成長率有望超越4%

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

國發會今（17）日發布經濟情勢展望指出，我國今年出口、投資、消費三駕馬車將一齊發力， 可望進一步拉抬今年我國經濟成長超越4%。

主計總處去年11月預測今年全年經濟成長率為3.83%，並將在本周六發布最新今年全年經濟成長率預測值。在國內主要預測機構、以及國發會喊出超越4%之後，預期主計總處將會上修今年全年經濟成長率預測值。

展望今年，國發會指出，國際貨幣基金（IMF）、IHS Markit、經濟合作發展組織（OECD）等機構預測，隨著疫苗廣泛施打，下半年全球經濟將邁向復甦之路。全球商業活動將爆發性成長，全球供應鏈亦將持續重組，為台灣經濟成長挹注新動能。政府持續超前部署，並積極引導民間資金投入實體建設，加速建構新興產業供應鏈，強化我國產業在全球之關鍵地位。

國發會表示，受惠於全球經貿逐漸改善、科技應用需求暢旺、台商回流投資持續落實，以及國內疫情控制得宜，國人「如常生活」，我國今年出口、投資、消費三駕馬車將一齊發力，帶動整體經濟穩健成長。國內外機構預測今年台灣經濟成長率介於3.2%至4.3%間。

國發會表示，政府加強推動國內產業升級，並積極引導民間資金投入實體投資，可望進一步拉抬今年我國經濟成長超越4%。

國發會 經濟成長率

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