暴風雪冰封德州推升石化原料報價 塑化族群股價紅通通

美國遭遇30年來最強烈的暴風雪，就連美國南部的德州也成冰雪一片，包括台塑（1301）美國在內，當地許多石化廠紛紛宣布不可抗力暫時停工，預料將造成石化原料短缺，年後石化品價格可能出現新一波飆漲，在台塑領軍下，國內塑化族群今天股價同步大漲。

台塑集團主管表示，這波美國暴風雪，影響可能比去年8月的颶風Laura還要大。因為實在是太冷，管線都結冰，電網也受影響，機器根本沒辦法開。

由於德州是美國石化業的重鎮，包括台塑美國、雪佛龍（Chevron），以及美國重量級頁岩氣公司西方石油（Occidental Petroleum）等，紛紛宣布不可抗力暫時停工。要等這個禮拜天氣變好，才可以陸續復工。

去年8月美國颶風襲擊墨西哥灣，造成德州附近許多石化廠被迫預防性停車，這使得美國出口到亞洲的原料變少，市場供給轉緊，帶動PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PVC等相關石化品價格大漲。而此次德州發生暴風雪，預料將引爆新一波石化原料價格大漲。

受此激勵，國內石化族群今天新春開紅盤，由台塑領軍大漲7.13％，終場收在 96.2元，創下一個月來的股價新高。另外中石化（1314）股價亮燈漲停，台塑四寶中的台化（1326）、台塑化（6505），以及台聚（1304）集團的台達化（1309）、華夏（1305）漲幅都超過4%。整體而言，集中市場塑膠類股指數昨天大漲3.41％，收在256.66點，同步登上近一個月新高。

台塑董事長林健男過年前就表示，今年大陸為了防疫鼓勵「就地過年」，下游工廠今年過年停工減少，帶動石化原料需求增長，台塑今年第1季營收有望淡季不淡，比去年第4季逆勢成長。如今碰上美國暴風雪造成石化市場供需失衡，台塑第1季業績有機會旺上加旺。