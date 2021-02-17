不動產估價師將適用責任制 1200多名估價師助理不適用

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞動部日前召開勞動基準諮詢會議，原則同意不動產估價師適用《勞基法》第84之1條，俗稱責任制。目前全國不動產估價師有425人，其中約200人受僱，將納入適用責任制。不過，全國1200多位不動產估價師助理及專員，則不適用責任制。

所謂責任制是指勞工的工時、加班及休假，不受現有《勞基法》相關規定，可由勞資雙方自行協商。勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛強調，適用責任制勞工，雇主該給的休假仍要給，只是休假較有調整彈性，可免七休一。勞資協商後的勞動契約仍要報地方主管機關備查。

黃維琛表示，不動產估價師須經國考專技考試資格，專業性等同會計師，平時不動產估價工作、都更業務現場說明會等，未必能依預定工時執行，也有可能在六、日出勤。多數委員可以理解估價師專業度高，受影響人數有限。至於估價師助理及專員，委員認為應優先增補人力輪替，減少工時。最後僅同意估價師適用責任制，但助理、專員則持保留態度。

工時 勞動部 勞基法

延伸閱讀

養地等開發 台中五期掀投資卡位戰

鋼鐵等3行業放寬輪班間隔 約影響4300人

勞動基金炒股案 勞動部記投資組長游迺文二大過免職

防法人炒房 立委提案堵漏

相關新聞

我國衝出4%經濟成長率 國發會：有三駕馬車一齊發力

初六開工日股市開紅盤，國發會也樂觀看待我國今年經濟情勢展望。國發會今（17）日表示，受惠於全球經貿逐漸改善、科技應用需求...

何志偉喊延長稅金緩繳 行政院：隨時檢討與盤點

為因應新冠肺炎疫情影響，我國訂有「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，但只至今年6月30日為止，民進黨立委何志偉...

今年用電估續創高 楊偉甫承諾供電無虞維持「綠燈」

台電董事長楊偉甫上午出席新春團拜時表示，台灣經濟受疫情影響小，將持續成長，預估全年用電量達3850萬瓩，再創新高；儘管電...

巴斯奇亞「戰士」有望成亞洲拍賣估價最高西方藝術品

香港佳士得將於3月23日舉辦晚間拍賣專場，端出被稱為「美國最貴藝術家」尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basqu...

Clubhouse開房熱 小心「易進難出」衍生個資外洩風險

新冠疫情讓遠距溝通模式成為新常態，近來線上語音聊天社交軟體Clubhouse更在限量邀請碼的飢餓行銷策略、名人加持光環等因素帶動下，掀起「全民開房」熱潮。但資安專家提醒，民眾在跟風的同時，要小心自己和朋友的個資在不知情的狀況下全都露，甚至造成「註冊恆久遠、一洩永流傳」的風險。

尚有核四燃料棒未運至美國 楊偉甫：第1季會全送出去

政府推動非核家園，依立法院決議，台電應於2020年底前將核四廠1744束燃料棒全數運至美國，但先前傳出核四廠內仍存置六個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。