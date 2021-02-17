不動產估價師將適用責任制 1200多名估價師助理不適用

勞動部日前召開勞動基準諮詢會議，原則同意不動產估價師適用《勞基法》第84之1條，俗稱責任制。目前全國不動產估價師有425人，其中約200人受僱，將納入適用責任制。不過，全國1200多位不動產估價師助理及專員，則不適用責任制。

所謂責任制是指勞工的工時、加班及休假，不受現有《勞基法》相關規定，可由勞資雙方自行協商。勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛強調，適用責任制勞工，雇主該給的休假仍要給，只是休假較有調整彈性，可免七休一。勞資協商後的勞動契約仍要報地方主管機關備查。

黃維琛表示，不動產估價師須經國考專技考試資格，專業性等同會計師，平時不動產估價工作、都更業務現場說明會等，未必能依預定工時執行，也有可能在六、日出勤。多數委員可以理解估價師專業度高，受影響人數有限。至於估價師助理及專員，委員認為應優先增補人力輪替，減少工時。最後僅同意估價師適用責任制，但助理、專員則持保留態度。