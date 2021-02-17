完善公建投資環境！財部擬三方向修促參法

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

政府帶頭推動公共建設拚經濟，為吸引民間資金投入公建，財政部正式預告《促進民間參與公共建設法》修正草案，並爭取納入立法院本會期優先法案。財政部官員表示，修法共分為擴大案源、納入政府有償取得公共服務機制（PFI）、新增公正第三方調解機制等三方向，希望在疫後能加速引資進入公建，創造政府、民間雙贏。

行政院日前宣布，今年度整體公建經費預計逾6,100億元，金額是歷來最高，較去年多出1,000億元，估可帶動經濟成長上升約0.5個百分點。而在市場游資充沛的大環境下，財政部積極從三方向推動促參法修法，希望完善公建投資環境，引導民間資金進入公建。

官員表示，在擴大案源方面，因應能源政策、前瞻基礎建設等目標，這次修法將綠能、數位建設納入促參案範圍，且因應未來公建類型愈趨多元，也新增條文，若未來新興公建權責歸屬不清，可由財政部出面協調擇定目的事業主管機關，報行政院核定，原則上修法後將可涵蓋絕大多數公建類型。

至於納入PFI制度方面，修法條文明訂，經評估具優先性、迫切性、必要性的公建，且經確認向民間購買公共服務，較政府自行依政府採購法來辦理更為有利者，則可由主辦機關採用PFI制度來辦理。

官員指出，像是現行汙水下水道促參案、民間參與高速公路電子收費系統建置及營運案（ETC）等，都是由政府付費取得民間提供的公共服務，未來修法正式納入PFI後，可讓主辦機關更有法可循。

此外促參法修法也希望完善履約爭議處理機制。現行促參法僅規定，促參案甲方、乙方在投資契約中應明訂組成「協調會」，協調不成再走仲裁；未來修法後，中央將跳出來組成履約爭議「調解會」，擔任和事佬，小事可由協調會解決，大型爭議則由第三方調解會來協助，加速讓履約爭議落幕。

根據財政部草案，履約爭議調解會將設置委員九人至35人，由財政部官員或具工程、財務、法律知識的公正人士擔任。其中由財政部高階人員兼任者最多三人，且不得超過委員人數的五分之一。

財政部 前瞻基礎建設

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