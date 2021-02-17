台灣大獲2021永續年鑑「金獎」殊榮 全球電信業最佳

台灣大哥大（3045）永續成果再傳捷報，國際永續評比機構S&P Global ESG (前身為RobecoSAM)最新公布2021年永續年鑑 (The Sustainability Yearbook 2021)，在全球61個產業、逾7,000家大型企業的評比中，台灣大首度獲得金獎(Gold Class)殊榮，為全球電信業表現最優異的企業，充分顯示台灣大哥大在推動企業永續的卓越成果，獲得世界級肯定。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大哥大持續將ESG融入企業的DNA，積極回應所有利害關係人在公司治理、社會參與及環境永續的期待。進入5G時代，台灣大哥大更加重視節能減排，陸續推動自建太陽能電廠與綠電採購，並啟動綠能投資，規劃投資4.2MW陸域風電，預估首年發電近1300萬度。

此外，更期許公司成為雲端服務及節能綠機房的先驅者，承諾2030年IDC雲端機房100%使用綠能，公司總綠能使用占比達20%。未來公司將持續關注美國乃至全球的氣候政策走向，積極因應極端氣候與氣候變遷所帶來之衝擊，接軌國際標竿企業，以「Open Possible能所不能」的精神，替巴黎氣候協定的溫升控制目標盡一己之力。

台灣大哥大從2018年起，連續三年獲得永續年鑑銀獎，2021年成績持續邁進，榮獲金獎肯定。在9個評比項目中，台灣大哥大在氣候策略(Climate Strategy)項目獲得滿分，充分反映台灣大哥大在節能減排的努力，受到國際肯定。台灣大制定了SBT(Science Based Target)減排路徑，宣示2030年範疇1與2的碳排放較2016年減量30%，範疇3較2018年減量15%，是全台電信與服務業首家通過科學基礎目標倡議組織SBTi (Science Based Target Initiative)審核的企業。此外，更從與電信業相關的「廢光纜」出發，首開實驗先例，發表廢光纜循環再生的具體成果，並積極向公部門建言，盼法令調整，爭取廢光纜直接原材再利用，推動廢光纜取代建材鋼筋，減少浪費，轉廢為金。