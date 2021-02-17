我國衝出4%經濟成長率 國發會：有三駕馬車一齊發力

初六開工日股市開紅盤，國發會也樂觀看待我國今年經濟情勢展望。國發會今（17）日表示，受惠於全球經貿逐漸改善、科技應用需求暢旺、台商回流投資持續落實，以及國內疫情控制得宜，國人如常生活，我國今年出口、投資、消費三駕馬車將一齊發力，帶動整體經濟穩健成長，而國內外機構預測今年台灣經濟成長率介於3.2%~4.3%。

國發會進一步指出，將加強推動國內產業升級，並積極引導民間資金投入實體投資，預期將可望進一步拉抬今年我國經濟成長超越4%。

國發會也提到，為掌握疫後全球復甦與數位轉型加速的契機，政府將在過去5+2產業創新既有基礎上，推動「六大核心戰略產業」，打造台灣成為「高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展」等四大中心，提高台灣關鍵地位和經濟韌性。

同時，因應美中摩擦及疫情帶動的全球產業分工重組契機，政府持續加強推動投資台灣三大方案，引導台商回台，並吸引外商來台投資，協助在台廠商及中小企業加速轉型升級，朝創新化、智慧化、高值化發展。

此外，「引導資金投入實體建設」亦是今年促進國家整體經濟發展的重點策略，包括推動修正保險法，放寬保險業擔任公共投資及社會福利事業董事、監察人三分之一的比率限制，藉此提高保險業投資意願，強化對保險業管理法制，健全保險業財務結構與受險能力。

另，在創業天使投資方案匡列投資額度則將由20億元提升至50億元，以提供新創企業創立初期及後續發展營運資金，扶植國內新創事業發展。

同時，政府也將提供國家融資保證機制，由國發基金與銀行共同出資，成立以100億元為目標的保證專款，提供1,000億元融資保證能量，提高金融機構融資意願，引導資金投入如離岸風電等重大投資項目。