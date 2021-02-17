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「五福臨門」落空 美確診婦入境台灣2個月自費採檢陽性

去年出口向半導體產業集中 積體電路占出口值35.5％

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

主計總處引用財政部統計指出，國內半導體廠商製程領先優勢持續發揮，遠距商機與5G通訊等新興科技應用熱度不減，109年積體電路出口總值達1,225億美元，創歷史新高。占整體出口總值比重攀升至35.5％，也是歷史新高。

曾有學者擔心，台灣產業太集中在資通信產業上，一旦這產業受到衝擊，台灣經濟會隨之高度波動。不過，擔心歸擔心，台灣的經濟仍是對資通信產業的依賴越來越高，尤其是其中的半導體產業。

主計總處比較近十年來積體電路在出口產業的地位，民國100年時，積體電路出口總值564億美元，占整體出口總值的18.1%。109年其出口總值1,225億美元，是100年的2.17倍，占出口比重35.5%，較100年增加17.4個百分點。

近十年中，除了104年略有衰退之外，積體電路的出口值逐年成長，去年的成長速度尤其快，較前(108)年成長22.1％，遠高於整體出口總值增率4.9％。

快速成長的主因來自美中關係緊張。主計總處指出，去年我國積體電路一半以上出口到中國大陸（含香港），受美中關係緊張影響，中國業者提前備貨，109年出口至中國大陸（含香港）750億美元，較108年增加26.6％。

積體電路

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