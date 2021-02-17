今年電價漲不漲？台電董座楊偉甫：整體評估決定

對於今年電價是否調整，台電董事長楊偉甫今（17）日語帶保留，但他強調台電的工作是讓發電成本得到最佳控制，面對近來國際燃料價格上揚，恐將成為電價上漲隱憂，楊偉甫則表示，台電發電燃料的採購是以長約為主、短約為輔，而電價是由電價費率審議會決定，台電將尊重決議。

楊偉甫指出，電價跟燃料價格有關係，燃料價格是台電發電成本很重要的一部分，目前燃料價格漲的幅度，到了台電預期的狀況，至於會不會持續上漲，則還不是很明顯。

楊偉甫表示，台電一直積極讓發電成本得到最佳控制，開源節流也是台電一直在做的。至於近來國際燃料價格上揚，對此，楊偉甫表示，目前只看到短期現象，但電價不是看短期，台電的然料採購都是以長約為主、短約為輔，整體評估決定。

至於油價漲到什麼價位對台電會有負擔？楊偉甫則是再次強調，目前看到的都是短期的價位，台電很難做預測。

經濟部預計3月中下旬將舉行電價費率審議會，決定4月電價是否調整。