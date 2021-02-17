旱情未解 竹苗中工業用水節水率從7％升至11％

旱災中央災害應變中心今（17）日召開第八次工作會報，水利署長賴建信會後表示，因為台灣過年期間雖然有降雨，但旱情仍然未解，宣布25日起新竹、苗栗及台中地區已實施減量供水的節水率再提升，其中工業用水戶由7%提升至11%。

賴建信表示，現階段台水公司會先針對業者節水成效進行抄表並勸導業者完成節水目標，並不會馬上執行鉛封。至於嘉義及台南地區減量供水以工業用水戶節水7%及非工業用水戶節水10%，並視後續水情變化逐步提升。

至於工業節水調整為11%是否將會衝擊業者，賴建信表示，過年期間都有向各單位確認，均表示將會配合辦理。他也提到，科技園區、工業區及加工出口區均採總量管制，將持續廠商輔導；目前為止，科學園區節水達9.3%、工業區達11.6%、加工出口處9.1%。

另外，賴建信表示，嘉義及台南地區由減壓供水黃燈調整為減量供水橙燈；彰化、雲林、南投、高雄地區調整為減壓供水黃燈；連江地區調整為水情提醒綠燈；其餘地區燈號維持不變。

根據中央氣象局分析，近期2月10日至11日鋒面通過，各水庫集水區降雨約20至40毫米，對水情稍有幫助但仍相當嚴峻，依氣象局降雨預估2、3月可能偏少，4至6月偏少至正常，顯示台灣旱情仍未解。