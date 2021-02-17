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開工股市開紅盤 楊偉甫：台電做「護國山神」穩定供電

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
台電今舉辦2021新春團拜，由董事長楊偉甫帶領主管串連台電全公司84個單位連線拜年，期盼牛年行大運。 圖／台電提供
台電今舉辦2021新春團拜，由董事長楊偉甫帶領主管串連台電全公司84個單位連線拜年，期盼牛年行大運。 圖／台電提供

初六開工日股市開紅盤，台電董事長楊偉甫今（17）日一早也關切，在上午的台電「2021新春團拜」上，楊偉甫特別期許台電要做台灣護國神山群的「護國山神」，且一定要屹立不搖，因為台灣今年輝煌的經濟發展是可以預期的，台電必須做好穩定供電，讓國家不斷發展。

為兼顧防疫及新春傳統，台電今年首度以視訊拜年舉行新春團拜，串連台電全公司84個單位連線拜年，也呼應台電數位轉型的經營走向。楊偉甫表示，邁入新的一年，台電將加快數位轉型及智慧電網建設的腳步，並深化循環經濟，持續為台灣經濟發展提供穩定電力。

根據台電資料顯示，2020年用電隨炙夏高溫創下歷史新高，寫下瞬時尖峰3,802萬瓩紀錄，楊偉甫表示，今年預估用電量將再創新高，預估最高負載將達到3,850萬瓩，但台電對於穩定供電，並扮演好「護國山神」的角色，充滿信心。

關於今年的重點工作，楊偉甫表示台電有三大重點計畫。其中，在燃氣電廠部分，楊偉甫指出，包括南部的興達電廠、北部的大潭電廠都正在積極趕工中，台中電廠也已經完成發包，等待台中市政府通過都市設計審議，便可以開工。另外，通霄電廠、協和電廠則正在進行環評作業。

楊偉甫強調，這幾座新的燃氣電廠，都是國家未來火力供電的主力，以及台中電廠天然氣接收站、協和電廠天然氣接收站，也都正在接受環評作業，希望各項作業都能夠順利進行。

此外，在再生能源的離岸風力發電部分，楊偉甫指出，由台電執行的第一期計畫正在施工中，預計2021年8月底21支機組將可順利商轉，目前正在積極趕工中，而第二期計畫，目前有30萬瓩的量正在進行施工前的準備，期待2024~2025年能如期商轉。

至於台電今年的第三個重點工作，楊偉甫表示，隨著再生能源大量進來後，整個智慧電網必須要更快速反應，預測系統也必須更精進。目前智慧電網也已經在金門試運行，而隨著再生能源的量體愈來愈大，智慧電網在調度上有更多經驗後，台電的智慧電網將有機會到其他國家發展。

台電 電廠 再生能源

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