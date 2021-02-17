國際原料成本高漲 電價恐難再凍漲

敵不過燃料價格飆升，電價恐將上漲？經濟部3月中下旬將舉行電價費率審議會。學者分析，近期國際燃料價格上漲，加上再生能源比重提高，使發電成本增加，電價恐有調漲壓力。電價自2018年上半年調漲3%，從每度新台幣2.5488元，調漲至每度2.6253元後，至今已連續5次維持不調整。

油價新高發電成本增

根據《阿拉伯新聞網》報導，由於德州原油生產受阻，加上市場預期全球經濟復甦將推升石油需求，國際油價15日盤中繼續上攻，漲幅約2%至13個月來高點，美國西德州中級原油價格更漲破每桶60美元，已來到13個月以來的新高。國際能源署更預測，今年每日原油需求會比去年成長540萬桶，來到每天1.3億桶的水準。

經濟部每年召開2次電價費率審議會，並於4月及10月進行調整，其中明定電價調幅天花板為3%，今年第1次電價費率審議會將於3月中下旬登場。去年因國際燃料價格處於相對低檔等因素，電價並未調漲。展望今年，外界認為，綜合考量電價穩定基金剩餘較少、能源走勢等因素，4月電價調漲的機率大。

台經中心研究員梁啟源分析，近期煤價、氣價與油價都上漲，而燃料成本佔電價約60%成本，燃料價格提高，發電成本也會增加，使電價有調漲壓力。他也指出，政府近年推動綠能的執行率雖然偏低，但太陽光電等再生能源的比重仍在持續提高中，使發電成本增加，對台電造成負擔。

電價調整需多重考量

台電表示，目前還無法確認全年燃料價格走勢，電價調整與否，將交給電價審議會決定。能源局則指出，電價調整需綜合考量物價等各種因素，即使電價有調漲壓力，最後也可能選擇不調整，並以電價穩定基金補償台電。目前電價穩定基金尚有近107億元。

我國上一次調整油價是在2018年4月，漲幅3％，當時油價在2年內從每桶30美元一路飆漲至60美元，而台灣自2008年至2014年的用電效率也在逐步下降，讓台電的潛在虧損增加，因此當時希望透過調漲電價，降低用電大戶用電量、彌補台電虧損。

【更多精采內容，詳見 】