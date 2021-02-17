快訊

羽球／戴資穎稱霸150周球后 「小戴障礙」再堆高

熱低壓形成！ 氣象局：明天有機會成今年首颱杜鵑

油電價是否漲？王美花：將觀察長期趨勢再決定

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

國際原油價格持續上升，促使國內油、電有漲價壓力。經濟部王美花今（17）日表示，原油變動是因為某些地區氣候過於寒冷，造成供需問題。對油、電價是否調整，經濟部將等到長期趨勢出爐再決定會不會調漲。

王美花說現在距離3月下旬的電價費率審議會還有一個月時間，期間將會分析長期趨勢再做決定。

對於今年電價是否調整，台電、經濟部、能源局受訪均語帶保留，認為現階段討論電價是否調整「言之過早」，並說態勢將等到3月初才會較明朗，最終結果都會等到電價費率審議會才決定。

綜觀分析，電價調整牽動各行各業成本以及物價波動，因此每年4月及10月進行調整電價，一年召開兩次電價會議滾動式檢討。

但雖然會議開得多，實際上，前次調整電價為2018年上半年，從每度新台幣2.5488元，調漲至每度2.6253元後，調幅為3%。截至目前為止，電價已有五次會議結果維持不調整；若再度凍漲，將會是「連六凍」，創最長持平期間。

電價 經濟部 王美花

延伸閱讀

過年後首開旱情會議 王美花：燈號、節水是會議重點

供應鏈視訊 美業界挺台入CPTPP

台美半導體深化合作 跨大步

台美半導體視訊會明早登場 王美花說這四產業輪流辦

相關新聞

過年後首開旱情會議 王美花：燈號、節水是會議重點

經濟部長王美花開工首日召開「旱災中央災害應變中心第八次工作會報」。她會前受訪表示，今（17）日開會將會討論兩大重點，分別...

疫情未歇向產業續伸援手！ 綠委籲延長稅金緩繳6或9年

春節假期正式結束，但疫情未歇，面臨紓困特別條例即將到期，民進黨立委何志偉今舉行記者會，呼籲政府應超前部署，延長紓困條例一...

電價連六凍…機率大

經濟部預計3月中下旬將舉行電價費率審議會，決定4月電價是否調整。對於今年電價是否調整，台電、經濟部、能源局均語帶保留，認...

電價經濟問題 變成政治問題

台灣電價調不僅僅牽涉到台電財務、民生消費等經濟問題，更多時候是政治問題。馬政府2012實施「油電雙漲」，引起物價飛漲，民...

溫管法納碳費 3月預告

環保署預計今年3月正式預告《溫室氣體減量及管理法》修法草案，未來將納入碳費機制，近290家排碳大戶首當其衝。根據企業向環...

勞金局百億資金 將轉自營

勞動基金運用局去年委外招標350億元，由七家業者得標；其中統一、復華相關人員因涉前勞金局國內投資組長游迺文貪腐案。據了解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。