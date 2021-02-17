油電價是否漲？王美花：將觀察長期趨勢再決定

國際原油價格持續上升，促使國內油、電有漲價壓力。經濟部長王美花今（17）日表示，原油變動是因為某些地區氣候過於寒冷，造成供需問題。對油、電價是否調整，經濟部將等到長期趨勢出爐再決定會不會調漲。

王美花說現在距離3月下旬的電價費率審議會還有一個月時間，期間將會分析長期趨勢再做決定。

對於今年電價是否調整，台電、經濟部、能源局受訪均語帶保留，認為現階段討論電價是否調整「言之過早」，並說態勢將等到3月初才會較明朗，最終結果都會等到電價費率審議會才決定。

綜觀分析，電價調整牽動各行各業成本以及物價波動，因此每年4月及10月進行調整電價，一年召開兩次電價會議滾動式檢討。

但雖然會議開得多，實際上，前次調整電價為2018年上半年，從每度新台幣2.5488元，調漲至每度2.6253元後，調幅為3%。截至目前為止，電價已有五次會議結果維持不調整；若再度凍漲，將會是「連六凍」，創最長持平期間。