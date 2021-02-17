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勞金局百億資金 將轉自營

經濟日報 / 記者江睿智／台北報導

勞動基金運用局去年委外招標350億元，由七家業者得標；其中統一、復華相關人員因涉前勞金局國內投資組長游迺文貪腐案。據了解，勞金局確定不予簽約，受波及額度為100億元，將主要轉自營，全案近日拍板後將公告。

因這次貪腐案有投信業者涉案，未來勞金局將會對得標委外代操業者加強監督管控。勞金局現有對投信業者的稽核，將會增加強度與廣度，並將引進外部機構的監督，已會商金管會加強查核受託機構。換言之，投信業者將會面臨金管會最嚴格金融檢查。

勞動基金運用局曾在去年11月18日公告，勞退新、舊制基金、勞保基金、國保基金共350億元國內投資委外招標案，最後由安聯投信、保德信投信、野村投信、國泰投信、統一投信、富邦投信、復華投信等七家證券投資信託公司取得受託資格，每家50億元。受到檢調調查游迺文涉貪炒股案影響，已經暫緩公告一段時日，隨著檢調起訴，勞金局農曆年後將會儘快處理該案的公告。

金管會 勞動基金

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