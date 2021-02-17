溫管法納碳費 3月預告

環保署預計今年3月正式預告《溫室氣體減量及管理法》修法草案，未來將納入碳費機制，近290家排碳大戶首當其衝。根據企業向環保署申報資料顯示，2019年前十大排碳大戶包括台塑、中鋼、台積電等企業；勢將積極運用循環再生、大量使用綠電等策略來降低減企業排碳量。

依據現行溫管法相關規定，年排碳逾2.5萬噸的排碳大戶需每年進行盤查登錄，環保署目前揭露的最新資料至2019年，據統計，2019年排碳大戶前十名，依序為台電、台塑石化、中鋼、麥寮汽電、中龍鋼鐵、台化、台塑、中油、台積電、和平電廠。

近年來，排碳大戶的排名變化不大，多為熟面孔，未來環保署開徵碳費後，預計將會鎖定排碳大戶，排碳量大的發電業、石化業、鋼鐵業、積體電路製造業等，衝擊最大。不過環保署也已表態，徵收碳費是期待官民共同減碳，不是為了充實政府財源，若企業減碳達到一定程度，也會給予碳費減免或獎勵補助。

根據申報資料，台電2019年約排放9,127萬噸二氧化碳當量，冠居各事業，且排碳量遠遠超越其他企業，原本外界預期環保署徵收碳費後，對於電價成本衝擊大，但溫管法修正草案提供公用事業供電排碳可減除的優惠，初估台電僅約自用的一成左右需徵收碳費，影響大幅縮小。

至於同屬台塑集團的台塑石化、麥寮汽電等，排碳量也頗多，未來徵收碳費後，恐將會是衝擊最大的企業。不過近年台塑企業也積極推動循環經濟，響應綠能、減碳，包括回收過剩燃料氣取代燃煤使用量，以及將燃煤、燃油鍋爐改為燃氣鍋爐，例如台化麥寮、新港等合成酚廠、聚合廠就逐步汰換為燃氣鍋爐。

中鋼近年也積極響應減碳，並投入太陽光電、離岸風電等綠能。