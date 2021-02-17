電價經濟問題 變成政治問題

台灣電價調不僅僅牽涉到台電財務、民生消費等經濟問題，更多時候是政治問題。馬政府2012實施「油電雙漲」，引起物價飛漲，民眾怨聲載道，既使2016年總統大選前釋出紅利，接連調降電價仍於事無補。蔡政府上任後則記取教訓，僅在2018年上半年微漲，多年價格基本維持不變。

馬總統成功連任第二任後便在2012年4月宣布「油電雙漲」，認為油電隨市場價格調整是不得不的決定，甚至強調自己已戴好鋼盔，願意承受民眾砲火。

該年5月，台電調漲電價近三成，隨後因民生反彈，從一次漲足改為三階段實施，但第三階段調幅20%最終取消。但緩漲仍於事無補，該年主計總處全年消費者物價指數（CPI）為1.93%，引發民怨。

而在2015年，也就是總統大選前一年，馬政府一改過往態勢放出選舉利多，啟動「油電雙降」，電價從2015年上半年的每度2.8852元到隔年上半年一路溜滑梯到2.5488，降幅超過一成，但終究無法反轉敗選頹勢。

民進黨政府從此也將「油電雙漲」設為永不觸碰的禁忌，自2016年5月執政以來，僅在2018年上半年調漲3%，其餘召開八場電價費率審議會結果均是不調漲。