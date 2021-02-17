經濟部預計3月中下旬將舉行電價費率審議會，決定4月電價是否調整。對於今年電價是否調整，台電、經濟部、能源局均語帶保留，認為現階段討論電價是否調整「言之過早」，並說態勢將等到3月初才會較明朗，最終結果都會等到電價費率審議會才決定。

儘管經濟部及台電對電價調整三緘其口，但從多位知情人士所透露的態度研判，電價凍漲的機率為大。

電價調整茲事體大，影響各行各業成本以及物價波動，因此經濟部每年4月及10月進行調整電價，一年召開兩次電價會議滾動式檢討。

雖然會議開得多，但其實上次調整電價為2018年上半年，從每度新台幣2.5488元，調漲至每度2.6253元後，調幅為3%。截至目前為止，電價已有五次會議結果維持不調整；若再度凍漲，將會是「連六凍」，創最長持平期。

經濟部官員表示，電價調整須要經過精算及審議，更需要端看國際燃料走勢，大致方向要等到3月才會擬定。經濟部官員補充，雖然國際燃料近期走勢漲，但因為去年疫情年國際燃料價格暴跌，因此要與2019年做比較、對未來燃料走勢預估，以及台電成本試算，最後交由審議會來討論。

能源局指出，電價是否調整目前尚無方向，因為電價公式需要考量燃料、運輸、運維等成本費用，現在適逢過年期間，台電會計帳目及國際分析資料尚未齊全。