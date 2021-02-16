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北部地區轉為有雨天氣 水利署人工增雨今晚提前開工
人工增雨服務團今晚提前開工了！經濟部水利署表示，今(16)日北部地區受到華南雲系及東北季風影響，晚間逐漸轉為有雨天氣，水利署配合此波降雨雲系，並根據氣流環境與雲層條件分析結果，隨即通知石門、寶二等水庫的地面人工増雨作業小組，於晚間8時10分燃放焰劑。
水利署表示，繼小年夜的鋒面之後，今晚將有春節期間的第二波降雨系統影響台灣，各水庫管理單位春節假期期間皆有值班維運人員，不分晝夜嚴密監控水庫蓄容，並視天候依指令配合執行人工增雨作業，極盡所能地透過增雨作為，期盼為集水區帶來多一些降雨量，同時維持春節期間供水穩定。
此外，水利署也提醒民眾，目前旱象仍持續，呼籲大家配合積極節水，加入節水抗旱行列。
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