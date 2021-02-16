經濟重建商機起跑 海運業受惠

農曆春節期間國際油價大漲，美股也上揚，國內海運業者認為，這也代表美國經濟有望開始復甦，將迎來「全球經濟重建、復甦」的大宗貨品運輸需求，貨櫃輪需求勢必跟著受惠，減緩油價上漲衝擊。

長榮海運（2603）元月營收寫下連續二個月創新高記錄，法人也看好即將要公布陽明及萬海元月營收表現。

海運業者普遍認為，截至第1季為止，貨櫃輪市場將維持高運價、高需求，4月開始要看全球景氣變動的臉色，如果各種物資需求強勁，貨櫃輪市場能見度最少到上半年。

然而，隨著去年以來運價急速飆漲5倍，只要運價不是崩跌，運價出現小幅回檔修正都是正常情況，對於長榮、陽明及萬海來說，元月營收再繳佳績，也代表第1季都獲利出現很大的想像空間。

貨櫃輪市場三缺(缺櫃、缺工、塞港)效應發酵，長榮繼去年12月營收創下新高，元月營收更出色，再度刷新歷史記錄達284.35億元，年增率達71%。如果以長榮海運日前公布去年11月獲利自結數，11月稅後純益為49.31億元，每股稅後純益為0.85元。全球海運市場大缺櫃，運價還是維持高檔，使得長榮12月及年第1季獲利還有想像空間。

農曆過年前，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海的股價出現多空交戰，市場對於運價走勢有各種揣測，貨櫃輪市場運價、需求會怎麼變動?成為近期最熱門的議題；最近外資是一路看好外，長榮在台股封關後公布的元月營收創新高，法人普遍看好貨櫃三雄第1季營收、獲利表現都非常好，第2季也不差，4月以後貨櫃輪運價變化成為重要的觀察指標。

海運專家也指出，今年以來國內的兩大龍頭長榮、萬海都宣布進場造櫃，現在造櫃的價格跟去年比最少差1倍以上，去年大陸造櫃最差時20呎櫃降到每櫃只要1,620美元，去年第4季20呎櫃的造價就飆破3,000美元；尤其，現在市場大缺櫃，租櫃公司全部進場大造櫃，今年第1季還繼續漲，這時候船公司也宣布進場造櫃，成本是大幅度攀升，也代表著船公司對於後勢景氣變化很有信心。

其實各家業者去年就知道缺櫃嚴重，原本也在觀察會不會紓緩，然而，在疫情影響下，全球2021年開春以來還是持續上演缺櫃、塞港、缺工三大問題，在貨櫃供給不足下，就算空櫃已經急著調回亞洲，需求量都很急，就算運價已經是大漲5倍的走勢，客戶急著把櫃搶走，然而在龐大的需求下，而且貨櫃周轉率降一半，現在到歐、美的櫃，最少5個月以後才會回亞洲，全球缺櫃情況一時很難紓緩，全球貨櫃輪運價將高檔震盪。