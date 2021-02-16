金牛年準備開工囉！七成員工最想對老闆說「這句話」

準備收假了！明（17）日是許多上班族牛年正式上班的第一天，根據yes123求職網今（16）日發布的「牛年新春開工調查」結果顯示，在可複選狀況下，迎接新春開工第一天，一見到老闆時，員工最想對他說的話，排名首位的就屬這一句：「可以幫我調薪了嗎？」，比例高達70.3%。

其次為「感謝您的照顧，但是我想準備走人了！」(42.2%)，或是「太小氣了，年終分紅太少了！」(33.6%)。此外，也有超過二成想表達：「看到我的工作表現，可以幫我升官嗎？」(31.8%)、「下班後，請不要再傳簡訊給我！」(23.4%)。

yes123求職網表示，「薪水變多」是大多數上班族的心聲，且調查發現，上班族平均希望在農曆牛年，公司能替自己調薪6.4%；甚至有四分之一上班族期望，調薪幅度在一成以上。

至於上班族許下的加薪願望能否實現？根據此次調查顯示，合計雖有67.8%的企業表態，在農曆牛年後有加薪計劃，但遠低於去年同期的81.8%，其中又分成60.7%屬於「績效式加薪」，僅有7.1%屬於「齊頭式加薪」。

而今年「最有機會」被調高薪水的職務，在可複選狀況下，依序為：「業務或銷售人員」(64.5%)、「產線工程師或技術型人員」(41.2%)、「客服或門市人員」(38%)，以及「產線作業員」(31.5%)、「研發人員」(25.7%)、「一般內勤行政人員」(22.4%)。

綜觀前述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，由於長期不滿「凍薪苦撐」、「低薪窮忙」窘境，即使大環境處於後疫情時代，企業營運開始「觸底反彈」，勞工們要求加薪的聲浪，或者跳槽爭取待遇的企圖心，並不會因此減弱。

楊宗斌進一步指出，資方勢必要正視「盈餘與員工分享」的問題，不能總是要求同仁「共體時艱」，未來景氣與業績若回溫，少不了要跟著調薪和增加福利，藉此提高員工忠誠度，減少人才流失。

「牛年新春開工調查」，是由yes123求職網於2021年1月21日到2月5日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的求職會員（已畢或役畢、免役），有效問卷共1,195份，信心水準為95%，誤差值為正負2.83%。至於企業部分，有效問卷共963份，信心水準為95%，誤差值為正負3.16%。