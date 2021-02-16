快訊

今天本土、境外均「+0」陳時中：最長紀錄是連續13天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聚鼎公告：收購德商漢高集團TCLAD 獲CFIU審查通過

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

保護元件廠聚鼎（6224）去年宣布收購德商漢高集團散熱暨線路板事業（TCLAD），今（16）日公告美國外國投資委員會（CFIU）在2月12日審查通過，預計今年第2季進行交割；公司指出，在交割整合後將發揮綜效，對每股淨值及每股盈餘均有正面影響。

漢高TCLAD部門，前身為美商貝格斯公司（Bergquist）轄下的散熱產品部門，於2014年間貝格斯為漢高併購；TCLAD於三十餘年前即開發出 專有的濕式製程，生產優質絕緣介質層，專攻高導熱率的各類應用市場產品涵蓋商用及車用 LED照明、工業用 LED特殊照明、工控電源（IPM）、航太國防應用等，數百家客戶遍布北美、歐洲、南韓、台灣及中國大陸，且有過半數為獨家供貨，是金屬散熱基板的全球龍頭廠商。

聚鼎在去年7月宣布斥資2,600萬美元併購TCLAD，為此聚鼎特別成立轉投資公司聚燁科技，並啟動募資計畫，進行跨國併購；當時公司表示，完成交割之後就會開始編列合併報表，除TCLAD挹注營收之外，TCLAD的客戶均為世界級客戶，聚鼎可望透過TCLAD，將散熱產品銷售至世界級客戶手上。

聚鼎今日公告，美國外國投資委員會（CFIU）在2月12日審查通過，預計今年第2季進行交割；公司指出，在交割整合後將發揮綜效，對每股淨值及每股盈餘均有正面影響，同時看好可達到乾式及濕式製程的技術互補及共同研發平台，取得客戶通路，切入新市場，如國防航太供應鏈等，提升競爭力及經營績效。

法人看好未來數年電動車將大幅成長，其動力輸出控制模組IGBT的散熱需求將攀升，而金屬散熱基板可提供最有效的解決方案，聚鼎在交割後營運進補，成長態勢也同步確立。

併購

延伸閱讀

美原油庫存下降 油價走揚

美國振興措施激勵 國際油價續漲

美振興措施帶動需求反彈希望 國際油價漲

彭規楊隨…央行打炒匯 禁踩紅線

相關新聞

外籍生因疫滯台 打黑工求溫飽

新南向政策啟動，東南亞國家來台就讀學生大增。今年受新冠疫情影響，不少原定畢業返國學生滯台至今，寒假期間得靠短期工作或朋友...

聚鼎公告：收購德商漢高集團TCLAD 獲CFIU審查通過

保護元件廠聚鼎（6224）去年宣布收購德商漢高集團散熱暨線路板事業（TCLAD），今（16）日公告美國外國投資委員會（C...

聚燁科技收購Henkel的TCLAD資產及營業 獲美審查通過

聚鼎（6224）代子公司聚燁科技公告，以2,600萬美元向Henkel收購其TCLAD部門的資產及營業，以提升技術，加強...

NCC今年施政2重點 5G建設補助與頻道上下架

NCC去年否決中天新聞台換照，掀起52台卡位大戰，如今華視出線機率高；展望今年度施政重點，NCC首重兩大政策，包括訂出5...

「生不如死」如何逆轉 4寶爸估價師提解方 網按讚

少子化問題愈來愈嚴重，去年更因新生兒創新低，首度出現「生不如死」人口負成長。育有四個小孩的高源不動產估價師事務所長陳碧源...

電價費率審議會3月舉行 燃料價格上揚 電價傳漲聲

經濟部3月中下旬將舉行電價費率審議會，學者分析，近期國際燃料價格上漲，加上再生能源比重提高，使發電成本增加，電價恐有調漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。