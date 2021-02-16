聚鼎公告：收購德商漢高集團TCLAD 獲CFIU審查通過

保護元件廠聚鼎（6224）去年宣布收購德商漢高集團散熱暨線路板事業（TCLAD），今（16）日公告美國外國投資委員會（CFIU）在2月12日審查通過，預計今年第2季進行交割；公司指出，在交割整合後將發揮綜效，對每股淨值及每股盈餘均有正面影響。

漢高TCLAD部門，前身為美商貝格斯公司（Bergquist）轄下的散熱產品部門，於2014年間貝格斯為漢高併購；TCLAD於三十餘年前即開發出 專有的濕式製程，生產優質絕緣介質層，專攻高導熱率的各類應用市場產品涵蓋商用及車用 LED照明、工業用 LED特殊照明、工控電源（IPM）、航太國防應用等，數百家客戶遍布北美、歐洲、南韓、台灣及中國大陸，且有過半數為獨家供貨，是金屬散熱基板的全球龍頭廠商。

聚鼎在去年7月宣布斥資2,600萬美元併購TCLAD，為此聚鼎特別成立轉投資公司聚燁科技，並啟動募資計畫，進行跨國併購；當時公司表示，完成交割之後就會開始編列合併報表，除TCLAD挹注營收之外，TCLAD的客戶均為世界級客戶，聚鼎可望透過TCLAD，將散熱產品銷售至世界級客戶手上。

聚鼎今日公告，美國外國投資委員會（CFIU）在2月12日審查通過，預計今年第2季進行交割；公司指出，在交割整合後將發揮綜效，對每股淨值及每股盈餘均有正面影響，同時看好可達到乾式及濕式製程的技術互補及共同研發平台，取得客戶通路，切入新市場，如國防航太供應鏈等，提升競爭力及經營績效。

法人看好未來數年電動車將大幅成長，其動力輸出控制模組IGBT的散熱需求將攀升，而金屬散熱基板可提供最有效的解決方案，聚鼎在交割後營運進補，成長態勢也同步確立。