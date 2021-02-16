聚燁科技收購Henkel的TCLAD資產及營業 獲美審查通過

聚鼎（6224）代子公司聚燁科技公告，以2,600萬美元向Henkel收購其TCLAD部門的資產及營業，以提升技術，加強產品組合，擴增營收規模，該案已在今(2021)年2月12日經美國外國投資委員會(CFIUS)審查通過。

聚燁科技將按TCLAD部門原定規劃繼續經營該事業業務，預計可達到乾式及濕式製程的技術互補及共同研發平台，取得客戶通路，切入新市場(如國防航太供應鏈等)，提升競爭力及經營績效。

聚燁科技以2,600萬美元收購Henkel US Operations Corporation的TCLAD部門資產及營業，價金全數以現金支付，其中的2,400萬美元由聚鼎科技保證，聚燁科技將在交割前完成現金增資以支應。

聚燁科技這次收購金預估2,600萬美元(按交割時存貨價值多退少補)，簽約時支付簽約金200萬美元，於交割時支付1,800萬美元，於交割後3個月及6個月屆滿時各支付300萬美元，均以現金支付，預計今年第2季進行交割。