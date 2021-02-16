依依不捨七天春節連假 上班族平均得花3.3天才能收心

七天春節連假進入尾聲，大多數人明（17）日開始上班，根據yes123求職網調查發現，有超過半數，也就是高達五成一的勞工朋友自認，「可以馬上收心」，並恢復正常的工作態度。但，對於恢復上班的第一天，大家「最擔心」的事情，則是「整天的疲憊感」，比例占62.3%。

yes123求職網調查顯示，有四成九的人透露，「不可以馬上收心」，平均估計在上班之後，還得再花上3.3天，才能夠完全收心；其中甚至有12%的人，預估要花上七天。

談到事先的「收心計劃」上，在可複選狀況下，上班族的選擇包括了：「提早恢復正常作息」(75.2%)、「擬定新年工作計畫與目標」(61%)、「多運動」(49.3%)，以及「提早減少娛樂活動」(37.7%)、「提早恢復正常飲食」(29%)。

至於上班族對於恢復上班的第一天，大家「最擔心」的事情，在可複選狀況下，依序為：「整天的疲憊感」(62.3%)、「工作注意力不集中」(48.4%)、「體重增加，準備減肥」(44.2%)，以及「自己新的人事命令公佈」(28.3%)、「整天心情低落」(26%)、「老闆宣佈獎金或福利縮水、準備裁員、減薪、放無薪假」(16.7%)。

yes123求職網發言人楊宗斌建議大家，新年要有新氣象，與其再花二、三天調整，讓老闆、主管留下不太好的開春印象，還不如就提前個二、三天「按表操課」，像是照平常上班日的起床時間，要求自己不能賴床。

楊宗斌進一步表示，上班族除了可以先適度運動，有助提振精神外，還要同時修正回平時三餐的飲食量，以及用餐時間；甚至先想好年後第一個禮拜的工作進度，以及準備好正式服裝，調整心情迎接開工日。

「牛年新春開工調查」，是由yes123求職網於2021年1月21日到2月5日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的求職會員（已畢或役畢、免役），有效問卷共1,195份，信心水準為95%，誤差值為正負2.83%。至於企業部分，有效問卷共963份，信心水準為95%，誤差值為正負3.16%。