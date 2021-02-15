春節網購遠離網路詐騙 經濟部：「多」「多」益善

隨著智慧型手機與行動裝置普及，加上疫情因素及秋冬防疫專案，民眾春節上網採購年貨與禮品的需求激增，經濟部今（15）日提醒民眾，網購時切記「多」「多」益善，網路詐騙案件層出不窮，千萬別讓原本開心又便利的網購體驗蒙上一層陰影。

經濟部指出，「多」「多」益善，「多」選擇具有安全交易機制且資安防護良好的網購平台，避免透過一頁式廣告臉書等、社群媒體或通訊軟體等私訊交易。其次，民眾也要「多」留意賣家信用評價紀錄，如賣家評價不佳、短期間評價飆升或評價多為結標後馬上就有好評等可疑情形，應避免購買，可減少網購詐騙風險。

經濟部表示，根據內政部警政署統計，目前最主要的詐騙手法仍舊是「ATM解除分期付款」，民眾如接獲來電顯示開頭帶「+」號、「+2」、「+886」等號碼，聽到「解除分期付款設定」、「重複扣款」及「升級VIP」等關鍵字，請務必提高警覺。

此外，內政部警政署去年統計數據以假網路拍賣（含一般購物詐欺）案件最多，其中，貨到付款案件以「一頁式廣告」及「幽靈包裹」為主要詐騙手段，前者為詐騙集團在臉書或網站張貼不實資訊或盜用的商品頁面供買家下單，後者為詐騙集團利用亂槍打鳥方式寄送劣質或未購買的商品給買家，導致買家誤信親人或自己先前下訂而付款受騙。提醒民眾多加提防，如遇到貨到付款無法退貨的消費糾紛時，除可撥打1950消費者保護專線外，亦可撥打165反詐騙諮詢專線洽詢或內政部警政署165全民防騙網(https://165.npa.gov.tw/#/)。

此外，除了資安風險，經濟部也提醒消費者在網路採買年貨，如長年熱銷的肉乾、臘肉等豬肉製商品，可先注意商品網頁是否有標註其原料產地來源，因自2021年1月1日起，政府針對含豬肉及豬可食部位食品規定，若於網路上販售應於商品網頁揭露其原料原產地，建議消費者在選購前可先加以確認商品資訊是否清楚標示，以免衍生爭議。

經濟部再次呼籲，消費者在網路購物前應仔細確認賣家與商品相關資訊，才能安心享受網購帶來便利，並享有更安全的消費體驗。